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أمن القاهرة يكشف تفاصيل الاعتداء على الطفل "حمزة" وإلقاءه من أعلى عقار بالمطرية

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مصراوي Masrawy

أمن القاهرة يكشف تفاصيل الاعتداء على الطفل "حمزة" وإلقاءه من أعلى عقار بالمطرية

04:40 م الأحد 04 يونيو 2017

المتهمين

كتب - فتحي عمر وسامح غيث:
ألقى ضباط مباحث القاهرة، اليوم الأحد، القبض على أحد المتورطين في هتك عرض طفل وإلقائه من أعلى سطح أحد العقارات بالمطرية.
وكان ضباط قسم شرطة المطرية، قد تلقوا إشارة من مستشفى الزيتون، باستقبالها طفل يدعى "حمزة عبد الهادي"، يبلغ من العمر 3 سنوات، مصابًا بكسر بالجمجمة واشتباه نزيف بالمخ واضطرابا بدرجة الوعي وسحجات حول فتحة الشرج.
انتقل ضباط مباحث القسم، واستجوبوا شهود الواقعة وهم: (جمال.م) 24 سنة، فني تركيبات، و(محمد.س) 23 سنة، موظف بشركة دعاية وإعلان، والذين أكدوا أنهما حال توقفهما بناصية شارع عزت علي شاهدا الطفل أثناء سقوطه من أعلى سطح إحدى العقارات، ونفيا علمهما بملابسات الواقعة.

فيما نفى والد الطفل، موظف، 46 سنة، علمه بهوية مرتكبي الواقعة، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بحسب أقواله في المحضر.

وأكدت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة (عرفة ف.م)، 17 سنة، طالب، و"محمود.أ"، 21 سنة، طالب، وتمكن فريق البحث الذي تم تشكيله لكشف ملابسات الواقعة، من إلقاء القبض على المتهم الأول و (جار ضبط المتهم الثاني).

اعترف المتهم أنه تمكن من استدراج الطفل (المجني عليه)، أثناء لهوه بالطريق العام واصطحابه إلى سطح العقار، بقصد التعدي عليه جنسياً، برفقة المتهم الثاني، وقاما بهتك عرض المجني عليه، وألقياه عقب فشلهما في اغتصابه بسبب صراخه من أعلى سطح العقار خوفًا من افتضاح أمرهما.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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