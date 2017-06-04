التحريض على «التحرش» وإهانة «بلاك تيما».. مشاهد أثارت الجدل في «ريح المدام»

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منذ عرض البرومو الخاص بمسلسل "ريح المدام"، المذاع في الموسم الرمضاني الجاري، شهد إثارة واسعة للجدل بدءً من اسم العمل الذي رآه البعض غير مناسباً للشهر الكريم، حتى الألفاظ والإيحاءات الجنسية التي ظهرت بالبرومو، وبعد عرضه على المشاهدين طالب البعض بحذف عدة مشاهد تحمل اساءات وكلمات خارجة، خاصة وأن الشركة المنتجة أعلنت أنه مصنف للفئة العمرية ما فوق 12 عامًا، وتبين بعد ذلك أنه من المفترض تصنيفه "+18".

ويرصد موقع "التحرير- لايف" بالتقرير التالي أبرز المشاهد واللقطات التي أحدثت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي..

إيحاءات جنسية

طالب كثيرون عبر "السوشيال ميديا" حذف بعض المشاهد من إحدى حلقات "ريح المدام" تحتوي على ألفاظ خارجة، وسرعان ما استجابت الجهة المنتجة للمسلسل لطلب الجماهير، وحذفت المشهد الذي سبّ من خلاله أحمد فهمي، بطل المسلسل الذي يجسد شخصية "سلطان"، الممثلة مي عمر، والتي تقوم بدور "داليا".

في مشهد آخر أثار الجدل كان مقابلة "سلطان" لزوجته في أحد المطاعم احتفالًا بعيد زواجهما، وجائته رسالة على تطبيق "واتس آب" من عشيقته، فلجأ إلى الكذب على "داليا" بمرض صديقه "بهجت" المصاب بـ"البواسير" حتى يذهب لحبيبته الأخرى، لترد عليه زوجته قائلة: "هو مش لسة عامل العملية الاسبوع اللي فات"، فرد عليها بإجابة حوت ألفاظ بذيئة صادمة للجميع.

وفي مشهد آخر، اتهمت داليا زوجها "سلطان" بالشذوذ الجنسي عندما ضبطته مع طفل يرتدي ملابسه الداخلية، وكان يعتني به لحين عودة خالته من الخارج، وقالت مي في ذهول له: "مع طفل يا مريض"، الأمر الذي اعترض البعض على عرضه في شهر رمضان.

من ناحية أخرى، سبّبت الجملة التي رددها فهمي لأكرم حسني بإحدى حلقات المسلسل: "لو مزنوق يجوز تخش انهاردة وتتجوز بكرة"، الجدل بمواقع التواصل الاجتماعي لما حملته من دعوات للتحرش.



تحريض على الاغتصاب

رأى بعض مستخدمي موقع "فيسبوك" أن بعض المشاهد تحرّض على العنف والاغتصاب، وكان من ضمنها المشهد الذي يجلس فيه الصديقان فهمي وحسني مع أحد البلطجية لضرب زوجة الأول، بطلة الملاكمة والألعاب القتالية، لذا اقترح البلطجي ضرب الشخص المراد بعد اغتصابه قائلاً: "إحنا ناخده على سطح الواد حماده نغتصبه ونقتله".

ومن أكثر المشاهد التي عارض المشاهدون أيضًا عرضها في رمضان، كان مشهد سائقة التاكسي اللبنانية شبه العارية التي كان يستقل معها السيارة فهمي وحسني بلبنان، ووجه أكرم حديثه لها قائلاً: "إحنا كنا رايحين الجبل بس بعد ما شوفناكي هنروح ورا الجبل".

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وفي مشهد آخر اتجه سلطان لإجراء جراحة تجميل في وجهه، فحدث خطأ طبي أصابه بخلط في هرمونات الذكورة والأنوثة، مما عرّض فهمي لسيل من الانتقادات، خاصة بعد تكبير صدره وارتداءه حمالة صدر، ليجلس بعد ذلك حزيناً يسمع أغنية "عيني عاللي فوق صدره هموم جبلين".

واستكمالاً لقصة الخطأ الطبي الذي تعرض له "سلطان"، وقع شاب لبناني في غرامه وتبادلا الإعجاب وقرر الأخير اغتصابه، لتدخل عليه داليا وتنقذ سلطان، مما يعرضه للشلل من تأثير الصدمة، وبعد عرض هذا المشهد طالب البعض عبر السوشيال ميديا بحذفه، ورأوا أنهم يسخرون من ضحايا التحرش والاغتصاب.

أزمة "بلاك تيما"

من أبرز الأزمات التي واجهت "ريح المدام"، كانت غضب "أمير صلاح الدين"، أحد أعضاء الفريق الغنائي "بلاك تيما"، بعد سخرية أكرم وفهمي من الفريق، وكتب "أمير" على حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "حوار من مسلسل #ريح_المدام .. اللي كنت لسه باشكر فيه امبارح.. -عارف مين بيجي يغني هنا على طول.. -مين؟!.. -التلاتة السمر دول.. بلاك طينة.. - بلاك طينة.. آه.. آه عارفهم.. طبعًا ده إيفيه عنصري أحد أهم الأساليب الرخيصة التي يتبعها الممثل لما بيحب يضحك بالعافية.. سقطة من أسرة الكتابة ومن الممثلين.. بتتكرر معايا للمرة التانية في الدراما المصرية بعد جملة "هات أهلك البرابرة" من مسلسل "نكدب لو قلنا ما بنحبش"، وهي طبعًا موجودة طول الوقت في الأعمال الفنية.. أحب أقول للسادة الفنانيين أصحاب البشرة البيضاء.. كم أنتم بيض.. في انتظار إجراء قانوني يا حبايبي الكوميديانات".

ورد عليه منتج العمل "طارق الجنايني" عبر حسابه الخاص على "فيسبوك"، قائلاً: "اعتذار واجب: "في صديق لينا زعل من إفيه موجود في الحلقة ٨ من مسلسل "ريح المدام"، في حين إننا كفريق عمل لم نقصد هذه الإهانة بأي صورة، ولكني متفهم أن حاجة زي كده ممكن تضايقه، وهو الصراحة راجل محترم وأنا بحبه على المستوى الشخصي جداً.. بغض النظر عن قبولك للاعتذار من عدمه، الجملة دي هتتشال من العروض التانية للمسلسل إن شاء الله"، وأكد المخرج كريم العدل على كلامه بحذف الجملة التي أثارت غضب "بلاك تيما" من المسلسل.