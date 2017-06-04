ضبط 149قضية مخدرات و3تشكيلات عصابية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة

كتب-علاء عمران:

واصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، وقوات الأمن المركزي حملاته التفتيشية الموسعة على مستوى الجمهورية لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وإعادة الانضباط للشارع المصري.

وأسفرت نتائج تلك الحملات، التي تم شنها تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية – على مدار 24 ساعة -في مجال قضايا المخدرات عن ضبط 149 قضية، و في مجال التشكيلات العصابية عن ضبط 3 تشكيلات عصابية ضمت 6 متهمين ارتكبوا 3 حوادث سرقة.

كما نجحت قوات الأمن، في مجال ضبط السجناء الهاربين عن ضبط 3 سجناء هاربين من السجون العمومية، و٥٤ متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة، فضلا عن ضبط 8 متهمين لاتهامهم بارتكاب أعمال بلطجة وسرقة بالإكراه.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وقامت بإخطار النيابات المختص لمباشرة التحقيق، وأكدت استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين.