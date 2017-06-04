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رئيس الوزراء: ملف إزالة التعديات على أراضي الدولة يسير بشكل جيد

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء: ملف إزالة التعديات على أراضي الدولة يسير بشكل جيد

04:30 م الأحد 04 يونيو 2017

رئيس الوزراء: ملف إزالة التعديات على أراضي الدولة يسير بشكل جيد

كتب- محمد غايات:
قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إنه عقد اجتماعا اليوم الأحد مع كلا من وزيري التعاون الدولي وقطاع الأعمال العام لمتابعة الأعمال وموقف قانون الاستثمار الجديد وشركات قطاع الأعمال الجديدة التي سيتم طرحها في البورصة، بالإضافة إلى القروض التي تواجه تمويل المشروعات التنموية.

وأوضح إسماعيل، في تصريحات صحفية بمقر هيئة الاستثمار، أن الاجتماع تطرق لموقف اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار وتشكيل لجنة للانتهاء من اللائحة التنفيذية برئاسة وزيرة التعاون الدولي والاستثمار وعرض النتائج علي رئيس الوزراء.

وأضاف "إسماعيل"، أن موقف إزالة التعديات على أراضي الدولة يسير بشكل جيد، وحصر الأراضي واستردادها مازال مستمر، لافتًا إلى أن هناك تقارير يومية يتم تحديثها أول بأول مع الجهات المسؤولة عن إزالة واسترداد الأراضي.

والتقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعاته مع المحافظين بحضور وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف، حيث يجتمع مع 4 محافظين من بينهم القليوبية وبنى سويف.

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مصراوي Masrawy

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