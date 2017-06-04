بالصور.. محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية
بالصور.. محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية
04:36 م الأحد 04 يونيو 2017
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أسوان - إيهاب عمران:
اعتمد اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، اليوم الأحد، نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية لنهاية للعام الدراسي الحالي، بنسبة نجاح في الشهادة الإبتدائية 84.2 %، وفي الإعدادية 77.1 %.
وأكد اللواء مجدي حجازى استمرار نهج المحافظة في منح جوائز للمتفوقين خلال الاحتفال الذى تنظمه المحافظة فى نهاية كل عام دراسى لجميع المراحل التعليمية لكل من حصل على الدرجات النهائية فى الشهادة الابتدائية والإعدادية، بالإضافة إلى للمتفوقين في الثانوية العامة.
وشدد "حجازي" على تكريم الجنود المجهولين بالمدارس والإدارات التعليمية، والذي يتمثل في تنظيم المراجعات النهائية للمواد الدراسية بالثانوية العامة مجانًا ودون مقابل، مشيدًا بدور أسر المتفوقين والمعلمين باعتبارهم الركيزة الأساسية للعملية التعليمية التي تسعى لتحقيق النهضة المنشودة للعبور للمستقبل.
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