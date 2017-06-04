بالصور.. مدير أمن الوادي الجديد يتفقد خدمات تأمين امتحانات الثانوية العامة

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

تفقد اللواء أحمد عبد الغفار، مدير أمن الوادي الجديد ، اليوم الأحد، الخدمات القائمة على تأمين سير امتحانات الثانوية العامة.

وأكد "عبد الغفار" ضرورة تطبيق الخطة الأمنية الموضوعة بالمديرية، والتي شملت عدة إجراءات قبل أداء الامتحانات وفي أثنائها حتى عمليات نقل أوراق الإجابات والأسئلة، بجانب تأمين مركز توزيع الأسئلة والكنترولات إلى مرحلة نقلها للمدارس بالمحافظة.

وشدد "عبد الغفار" على جميع الخدمات القائمة على عملية التأمين بضرورة الاستنفار الأمني وشدة اليقظة والربط مع غرفة العمليات التي تم إنشاؤها بالمديرية لمتابعة سير أداء الامتحانات والتعامل بحسم وقوة ووفقًا للقانون مع أي أجواء تعكر صفو الأمن العام.

وكان طلاب الثانوية العامة بالمحافظة، قد أدوا اليوم الأحد، الامتحان في اليوم الأول في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

ويؤدي امتحانات الثانوية العامة 1848 طالبا وطالبة بالوادي الجديد، موزعين على 10 لجان امتحانات بواقع 4 لجان بمركز الخارجة، و3 لجان بمركز الداخلة، ولجنة بالفرافرة ولجنة ببلاط ولجنة بمركز باريس، بالإضافة إلى وجود مركزين لتوزيع الأسئلة بالخارجة والداخلة.