أخبار عاجلة

وزير الأوقاف في إفطار "معا ضد الارهاب": بوحدتنا سنظل أقوى -
بوابة "براندبورج" تضيء بألوان العلم البريطاني تضامنًا مع ضحايا هجوم لندن -
واشنطن تنتقد بكين في ملف حقوق الإنسان في ذكرى تيان انمين -
محامي أبو تريكة: الطعن على حكم إدراج موكلي أمام محكمة النقض.. وأثق في سلامة موقفه -
ماذا يترتب على نشر الجريدة الرسمية إدراج "أبو تريكة" على قائمة الإرهابيين؟ -
رئيس مدينة إسنا: الإشغالات سبب التحرش بالسيدات.. والمحافظ رفض إزالتها -
وزير الدفاع التونسي يتعهد برد قاس ضد عناصر ارهابية -
الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج أبو تريكة و1537 آخرين على قوائم الإرهابيين -
أصداء واسعة بتونس بعد ذبح إرهابيين لراعي غنم..ورئيس الحكومة يتعهد بمساعدة أسرته -
قائد الجيش الليبي التابع لمجلس النواب يلتقي وفد اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى حول ليبيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

سكاي سبورتس تكشف بنود تعاقد «صلاح» مع ليفربول

Google+ Print
سكاي سبورتس تكشف بنود تعاقد «صلاح» مع ليفربول سكاي سبورتس تكشف بنود تعاقد «صلاح» مع ليفربول

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

ذكرت سكاي سبورتس الإيطالية، أن نادي ليفربول الإنجليزي، اقترب من الحصول توقيع محمد صلاح، لاعب روما، رسميًا، للانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت الشبكة، إن وكيل أعمال صلاح، يتواجد في إنجلترا للاتفاق على كافة تفاصيل التعاقد، الذي سيمتد إلى 4 مواسم.

شاهد أيضا

وكشف الشبكة، إن صفقة شراء صلاح، ستكلف خزينة ليفربول 40 مليون يورو، بالاضافة إلى راتب أسبوعي للاعب يصل إلى 90 ألف إسترليني.

كانت تقارير صحفية إيطالية وإنجليزية، قد أكدت أن روما، رفض خلال الأيام الماضية عرضًا مبدئيًا من الريدز، بقيمة 30 مليون يورو لشراء محمد صلاح، الذي قدم موسمًا رائعًا مع فريق الذئاب حيث سجل مع فريقه 15 هدفًا في الدوري الإيطالي. 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
المخابرات الأفغانية تتهم "شبكة حقاني" وباكستان بالوقوف وراء هجوم كابول

المخابرات الأفغانية تتهم "شبكة حقاني" وباكستان بالوقوف وراء هجوم كابول