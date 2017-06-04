سكاي سبورتس تكشف بنود تعاقد «صلاح» مع ليفربول

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ذكرت شبكة سكاي سبورتس الإيطالية، أن نادي ليفربول الإنجليزي، اقترب من الحصول توقيع محمد صلاح، لاعب روما، رسميًا، للانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت الشبكة، إن وكيل أعمال صلاح، يتواجد في إنجلترا للاتفاق على كافة تفاصيل التعاقد، الذي سيمتد إلى 4 مواسم.

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وكشف الشبكة، إن صفقة شراء صلاح، ستكلف خزينة ليفربول 40 مليون يورو، بالاضافة إلى راتب أسبوعي للاعب يصل إلى 90 ألف إسترليني.

كانت تقارير صحفية إيطالية وإنجليزية، قد أكدت أن روما، رفض خلال الأيام الماضية عرضًا مبدئيًا من الريدز، بقيمة 30 مليون يورو لشراء محمد صلاح، الذي قدم موسمًا رائعًا مع فريق الذئاب حيث سجل مع فريقه 15 هدفًا في الدوري الإيطالي.