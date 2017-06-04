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«ميسي» خارج التشكيلة الأساسية لدوري الأبطال

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«ميسي» خارج التشكيلة الأساسية لدوري الأبطال «ميسي» خارج التشكيلة الأساسية لدوري الأبطال

التحرير

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أعلنت صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية، اليوم الأحد التشكيل المثالي لبطولة دوري أبطال أوروبا التي انتهت أمس، السبت، بتتويج ريال مدريد الإسباني، باللقب للمرة الـ 12 في تاريخه.

واكتسح ريال مدريد، نظيره يوفنتوس الإيطالي، في نهائي التشامبيونزليج بنتيجة 4-1، ليحصل على لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي، كأول فريق ينجح في ذلك بالمسمى الجديد للبطولة.

ولم يتواجد الأرجنتيني ليونيل ميسي، صاحب الـ 11 هدفًا في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ضمن التشكيل الأساسي للفريق في مفاجأة غير متوقعة، إلا أنّه تواجد في التشكيل الاحتياطي.

كما اختارت الصحيفة، الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، أفضل مدرب بالبطولة.

وجاء التشكيل على النحو الآتي:

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حراسة المرمى: بوفون (يوفنتوس).

الدفاع: داني ألفيس (يوفنتوس) راموس (ريال مدريد) بونوتشي (يوفنتوس) مارسيلو (ريال مدريد).

الوسط: مودريتش (ريال مدريد) ليمار (موناكو) فابيانو (موناكو).

الهجوم: كريستيانو رونالدو (ريال مدريد) ديبالا (يوفنتوس) نيمار (برشلونة).

أما التشكيل الاحتياطي يضم كلا من تير شتيجن (برشلونة) كيلليني (يوفنتوس) ميندي (موناكو) خضيرة (يوفنتوس) ميسي (برشلونة) ماندزوكيتش (يوفنتوس) بنزيمة (ريال مدريد) مبابي (موناكو).

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