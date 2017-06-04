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بالصور.. ننشر أسماء أوائل "الابتدائية" و"الإعدادية" الأزهرية في الوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

بالصور.. ننشر أسماء أوائل "الابتدائية" و"الإعدادية" الأزهرية في الوادي الجديد

04:16 م الأحد 04 يونيو 2017

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

اعتمد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأحد، نتيجة امتحان الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالوادي الجديد للعام الدراسي الحاليّ.

وقال الشيخ أحمد رضوان، مدير عام المنطقة الأزهرية بالوادي الجديد، إن نسبة النجاح بالشهادة الابتدائية بلغت 73.02% ، بينما بلغت بالشهادة الإعدادية 74.14%.

وأضاف "رضوان" أن أسماء العشرة الأوائل بالشهادة الابتدائية كانت كالتالي: "حبيبة محمد رفعت المركز الأول بمجموع 638 درجة من معهد التعمير بالخارجة، الثاني عمرو سامي سيد بمجموع 635 درجة من معهد بلاط، الثالث زينب محمود عبد الله بمجموع 629.5 درجة من معهد الراشدة، الرابع منة ناصر عطية بمجموع 628.5 درجة من معهد بلاط، الخامس دولت محمد طلبة بمجموع 626.5 درجة من معهد الفرافرة، السادس عبير همام سليمان بمجموع 624 درجة من معهد عثمان بن عفان بالفرافرة، السابع مروة فريد محمد بمجموع 624 درجة من معهد ناصر بالخارجة، الثامن هاجر علي حسن بمجموع 622.5 درجة من معهد ناصر بالخارجة، التاسع عمر أحمد عمر بمجموع 622 درجة من معهد الراشدة، والعاشر سمر عادل محمد بمجموع 621 درجة من معهد باريس".

وأوضح الشيخ أحمد رضوان، أن أسماء العشرة الأوائل بالشهادة الإعدادية، كان كالتالي: "الأول رحمة أحمد محمد بمجموع 505 درجة من معهد فتيات الخارجة، والثاني إيمان محمد محمود بمجموع 499 درجة من معهد فتيات الخارجة، والثالث أسماء محمد رمضان بمجموع 490 درجة من معهد فتيات موط ، والرابع ابراهيم محمد ابراهيم سفينة بمجموع 489 درجة من معهد موط للبنين، والخامس سارة شعبان أحمد خزام بمجموع 484 درجة من معهد فتيات اسمنت ، والسادس رقية اسعدابواليسر بمجموع 483 درجة من معهد فتيات الخارجة ، والسابع احمد منصور سيد بمجموع 475 درجة من معهد بلاط للبنين، والثامن تسنيم ياسر حسين بمجموع 474 درجة من معهد فتيات أبو بكر الصديق،والتاسع اسراء السيدعبدالرؤوف بمجموع 473 درجة من معهد فتيات ابوبكر الصديق، والعاشر سارة فوزي محمد بمجموع 458 درجة من معهد فتيات القلمون ، والعاشر مكرر صفاء حمادة ذاكر بمجموع 458 درجة من معهد فتيات الفرافرة".

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