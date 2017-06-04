اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بنسبة نجاح 46 %
اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بنسبة نجاح 46 %
04:10 م الأحد 04 يونيو 2017
كتب - محمود مصطفى:
اعتمد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، الأحد، نتيجة الشهادات "الابتدائية والإعدادية والقراءات" الأزهرية للعام الدراسي 2016/2017.
وبلغت نسبة النجاح العامة للفصل الدراسي الأول للشهادة الابتدائية 64.50%، وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 160591 طالبًا وطالبة، حضر الامتحانات منهم 158729 طالبًا وطالبة، وتخلف منهم 1862 طالبًا وطالبة.
وبلغت نسبة النجاح العامة للدور الأول للشهادة الإعدادية 46.74%، وبلغ عدد المتقدمين للامتحانات 134498 طالبًا وطالبة، حضر الامتحانات منهم 132916 طالبًا وطالبة ، وتخلف منهم 1582 طالبًا وطالبة.
وأما شهادات القراءات فقد بلغت نسبة النجاح العامة للدور الأول 15.86%، وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 10930 طالبَا وطالبة، حضر الامتحانات منهم 8491 طالبًا وطالبة، وتخلف منهم 2439 طالباً وطالبة.
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