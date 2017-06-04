رئيس أكاديمية الشرطة: نواكب التطورات العلمية بأحدث النظم لتدعيم الجهاز الأمني

كتب - علاء عمران:

شهد اللواء دكتور أحمد العمري، مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، الحفل الذي نظمته كلية التدريب والتنمية لتخريج الدورة التاسعة للضباط المتدربين بها، وحضر الحفل مدير كلية التدريب والتنمية قيادات الأكاديمية، تم تدريب "684" ضابطًا على مستوى "21" معهدًا تدريبيًا، عام وتخصصي".

وشملت الدورة العديد من المُعطيات التدريبية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من تبادل الخبرات بين كافة المعاهد التدريبية التابعة فنيًا كلية التدريب والتنمية.

ونقل رئيس أكاديمية الشرطة، للضباط المتدربين خلال كلمته التي ألقاها تحيات اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، وحرصه الشديد على الاهتمام بالعملية التدريبية ومتابعة الدقيقة لخططها وبرامجها أولاً بأول، وأعمال التطوير والتحديث المستمر لمواكبة ومجاراة كافة المستجدات والتغيرات التي تطرأ على الساحة الأمنية.

وقام مساعد الوزير رئيس الأكاديمية، في نهاية الحفل بتوزيع شهادات التميز والتقدير على أوائل الفرق التدريبية متمنيًا لهم مزيدًا من التقدم والسداد.