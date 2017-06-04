وفد حماس يغادر غزة للقاء مسؤولين مصريين

غزة (د ب أ)

غادر وفد من حركة "حماس" الإسلامية قطاع غزة اليوم الأحد إلى مصر للقاء مسؤولين فيها.

وذكرت مواقع إلكترونية محسوبة على حماس أن الوفد غادر إلى مصر عبر معبر رفح البري الذي تم فتحه خصيصا أمام الوفد.

ويترأس الوفد رئيس المكتب السياسي لحماس في قطاع غزة يحيى السنوار ووكيل وزارة الداخلية التي تديرها الحركة توفيق أبو نعيم وآخرين.

وكان وفد أمني من حماس زار مصر لعدة أيام نهاية يناير الماضي وبحث مع مسؤولين مصريين زيادة ترتيبات الحدود بين قطاع غزة ومصر وفتح معبر رفح.

وعقب ذلك أعلنت وزارة الداخلية في غزة عن تعزيز إجراءاتها الأمنية على الشريط الحدودي بين القطاع ومصر، إلا أن ذلك لم ينعكس بشكل ملموس على تحسين العلاقات بين حماس والقاهرة.

وتوترت العلاقة بين حماس ومصر منذ عزل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي مطلع يوليو 2013 الذي كان يقيم علاقات وثيقة مع الحركة ذات الروابط التاريخية مع جماعة الإخوان التي ينتمي إليها.