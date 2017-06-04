بالصور.. فرحة طلاب "الثانوي" بكفر الشيخ .. وأولياء أمور: "شاومينج راحت عليه"

كفر الشيخ - إسلام عمار

أعرب العديد من طلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ، اليوم الأحد، وأولياء أمورهم، عن ارتياحهم الشديد، بشأن امتحاني مادتي اللغة العربية، والتربية الإسلامية، فى أولى أيام امتحانات الثانوية العامة، فى 59 لجنة، على مستوى 13 إدارة تعليمية.

"امتحانى اللغة العربية والتربية الإسلامية كانوا أسهل من بعض ومن المناهج الدراسية"، هكذا قال طلاب بالثانوية العامة، بلجان امتحانات بكفر الشيخ، لـ"مصراوى"، وسط سعادة غامرة ارتسمت على وجوههم، وذلك عقب خروجهم من لجانهم، وأداء امتحاني تلك المادتين.

أكدت الطالبة إيناس دراز، أن امتحانى اللغة العربية، والتربية الإسلامية، لا توجد بهما أية مشاكل أو تلميحات خارجه تربكهم، كما أن الأسئلة جميعها جاءت من المناهج الدراسية وواضحة تمامًا ولا توجد بها أية تعقيدات، عما كانوا يسمعونه ويردده البعض عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وأشارت الطالبة داليا مرعى، إلى سهولة امتحانى مادتى اللغة العربية، والتربية الإسلامية، لأن أسئلتهما كانت واضحة تمامًا، ولا تتوقع سهولتها بهذه الطريقة، موضحة أنه فور قرائتها للاسئلة بعد توزيعها عليهم داحل لجنتها، لم تتردد لحظة فى أجوبتها، ولم تستعين أيضا بالملاحظ لتوضيح لها بشأن أى سؤال.

وفى ذات السياق، قال عرفات أبو ديب، أحد أولياء الأمور، فى تصريحات خاصة لـ"مصراوى"،:"إن هناك سعادة غامرة، على ابنته الطالبة، وكذا زميلاتها، فى أول أيام امتحانات الثانوية العامة، لسهولة امتحانى مادتى اللغة العربية والتربية الإسلامية، ونتمنى باقى أيام الامتحان تكون مثل أول يوم".

وأشادت راوية عبد الجليل، إحدى أولياء الأمور، بتأمين لجنة الامتحانات التى كان بها نجلها، وتعامل مسئولى اللجنة معها ومع باقى أولياء الأمور بكل احترام، دون وجود أى تجاوزات، مشيرة إلى عدم ما يدعو لحدوث اضطربات أو قلق على أبنائهم الطلاب، باستثناء خبر تسريب امتحان اللغة العربية من ""شاومينج" الذى أربكهم.

وقالت سوزان الدميرى، ولى أمر:"خلال ترقبنا لأبنائنا أثناء أدائهم امتحان مادة اللغة العربية، وصلت معلومة بتسريب اسئلة تلك المادة، حتى حدث لنا ارتباكًا واضطرابًا خشية من وصول هذه المعلومة لأبنائنا حتى لا يحدث ارتباكًا لهم داخل لجنتهم، ومع ذلك لا نلتفت لهذه الأمور وبصراحة "شاومينج راحت عليه".