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جلسة خاصة بين البدري و «أجايي وجمال» قبل موقعة الوداد

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جلسة خاصة بين البدري و «أجايي وجمال» قبل موقعة الوداد جلسة خاصة بين البدري و «أجايي وجمال» قبل موقعة الوداد

التحرير

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عقد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع الثنائي جونيور أجايي، وعمرو جمال، مهاجما القلعة الحمراء، بفندق إقامة الفريق الأحمر، بالأسكندرية.

وتحدث البدري مع الثنائي حول طريقة اللعب التي سيعتمد عليها الليلة ودورهما في تلك الخطة، استعدادًا لخوض مباراة الوداد البيضاوي المغربي، بدوري أبطال إفريقيا.

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وشدد المدير الفني للأهلي، على استغلال أنصاف الفرص في تلك المباراة، مؤكدًا أنها مباراة حاسمة في مشوار القلعة الحمراء بالبطولة الإفريقية.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الوداد، والمقرر إقامتها مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة 11، مساءًأ على برج العرب، في إطار الجولة الثالثة، بدور المجموعات، ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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