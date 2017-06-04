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تأجيل دعوى إعادة مباراة الزمالك والمقاصة

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تأجيل دعوى إعادة مباراة الزمالك والمقاصة تأجيل دعوى إعادة مباراة الزمالك والمقاصة

التحرير

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قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المقامة من نادي ، لإلزام اتحاد الكرة، بإعادة مباراة الزمالك ومصر المقاصة، إلى يوم الأحد المقبل الموافق 11 يونيو الجاري للاطلاع والتعقيب.

وكان ، رئيس مجلس إدرة نادي الزمالك، قد أقام الدعوى رقم ٤٦٤٥١ لسنة ٧١ قضائية، اختصم فيها وزير الشباب والرياضة، ورئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، ومدير مديرية الشباب والرياضة.

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الجدير بالذكر أن لجنة المسابقات باتحاد الكرة، اعتبرت الزمالك خاسرا اللقاء بسبب عدم حضوره إلى ملعب مباراته مع المقاصة بالدوري، فضلًا عن تغريمه 200 ألف جنيه وخصم 3 نقاط من رصيده نهاية الموسم، لكن إدارة الزمالك قررت رفع دعوى قضائية، والتقدم بتظلم إلى لجنة التظلمات باتحاد الكرة، تطالب فيها بإعادة المباراة ورفع العقوبات عن الفريق. 

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التحرير

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