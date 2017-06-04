تأجيل دعوى إعادة مباراة الزمالك والمقاصة

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قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المقامة من نادي الزمالك، لإلزام اتحاد الكرة، بإعادة مباراة الزمالك ومصر المقاصة، إلى يوم الأحد المقبل الموافق 11 يونيو الجاري للاطلاع والتعقيب.

وكان مرتضى منصور، رئيس مجلس إدرة نادي الزمالك، قد أقام الدعوى رقم ٤٦٤٥١ لسنة ٧١ قضائية، اختصم فيها وزير الشباب والرياضة، ورئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، ومدير مديرية الشباب والرياضة.

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الجدير بالذكر أن لجنة المسابقات باتحاد الكرة، اعتبرت الزمالك خاسرا اللقاء بسبب عدم حضوره إلى ملعب مباراته مع المقاصة بالدوري، فضلًا عن تغريمه 200 ألف جنيه وخصم 3 نقاط من رصيده نهاية الموسم، لكن إدارة الزمالك قررت رفع دعوى قضائية، والتقدم بتظلم إلى لجنة التظلمات باتحاد الكرة، تطالب فيها بإعادة المباراة ورفع العقوبات عن الفريق.