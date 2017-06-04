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عقوبات مالية على لاعبي سموحة

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عقوبات مالية على لاعبي سموحة عقوبات مالية على لاعبي سموحة

التحرير

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قرر فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة السكندري، توقيع غرامة مالية على لاعبي الفريق قدرها 20 ألف جنيه، وذلك بسبب الاستهتار أثناء مواجهة فريق هلال الأبيض السوداني أمس السبت، ضمن مباريات كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث تقدم سموحة في الدقيقة 39 عن طريق اللاعب أحمد حسن مكي، ثم تعادل الضيوف في الدقيقة 68 عن طريق محمود عزت مدافع سموحة بالخطأ في مرماه. 

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سموحة كان قد خسر من زيسكو الزامبي، بنتيجة 0-1 في أولى جولاته، ثم فاز بنتيجة 2-0 ضد ريكرياتيفو دو ليبولو الأنجولي، في ثانية جولاته بالكونفيدرالية.

ويتصدر الفريق السكندري مجموعته برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع هلال الأبيض، في حين أن كلا من زيسكو وريكرياتيفو يحتلان المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد 3 نقاط.

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التحرير

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