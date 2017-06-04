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ضبط طالب "ثانوي" حاول "الغش" بكاميرا مثبتة في نظارته ببني سويف

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مصراوي Masrawy

ضبط طالب "ثانوي" حاول "الغش" بكاميرا مثبتة في نظارته ببني سويف

03:49 م الأحد 04 يونيو 2017

وزارة التربية والتعليم

بني سويف ــ أحمد كامل:

قرر ثروت عبدالعزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، اليوم الأحد، حرمان طالب بالصف الثالث الإعدادي من الامتحانات عقب ضبطه أثناء تصويره أجزاء من ورقة امتحان مادة اللغة العربية، عن طريق كاميرا صغيرة داخل عدسات نظارته، بلجنة مدرسة الصفا الإعدادية، بإدارة بني سويف التعليمية، لإرسالها لهاتفه المحمول الذي عُثر عليه بين طيات ملابسه.

وأوضح" عبد العزيز": "أن ملاحظي لجنة الامتحانات بمدرسة الصفا الإعدادية، لاحظا حركة غير طبيعية للطالب "محمود.م.ع"، ومحاولته العبث بالنظارة، وتحريكها من الأعلى للأسفل" بطريقة تثير الانتباه، فتوجها ناحيته وفحصا نظارته وتبين وجود كاميرا صغيرة داخل عدسات النظارة، وبتفتيشه عُثر على هاتف محمول، فتم إنهاء امتحانه وانتداب لجنة من الشؤون القانونية بالإدارة التعليمية.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى إنتقاله على رأس لجنة من المديرية ضمت ناصر سيف، مدير إدارة بني سويف التعليمية، وتم التحقيق مع الطالب الذي اعترف بتصويره أجزاء من الأسئلة باستخدام كاميرا النظارة، لإرسالها لأحد الأشخاص عبر هاتفه المحمول، لإرسال إجابات الأسئلة"، فحرر محضر بالواقعة، وأمر وكيل الوزارة باستكمال التحقيق مع الطالب.

في السياق ذاته اطمأن المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، على سير اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة والتي بدأت بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية، حيث أدى 14500 طالبًا الامتحان بـ 41 لجنة على مستوي الإدارات التعليمية بالمحافظة امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية.

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مصراوي Masrawy

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