بالصور.. طلاب "الثانوية" بالسويس: "البوكليت" يختصر الوقت و"العربي" سهل

السويس - حسام الدين أحمد:

أعرب طلاب الثانوية العامة في السويس عن سعادتهم بامتحان اللغة العربية، معتبرين أنه جاء سهلًا وفي مستوى الطالب المتوسط وخالٍ من الغموض. كما أبدى الطلاب ارتياحهم لنظام البوكليت الذي اتبعته الوزارة في أسئلة الامتحان.

وقالت أميرة عزت، الطالبة بمدرسة الشهيدة شادية سلامة: "البوكليت يوفر الوقت بدلًا من نقل الأسئلة في ورقة الإجابة.. كما أن نموذج الإجابة سهل لي المراجعة"، مضيفة أن "تسريب الامتحانات لم يؤثر عليها لأنها لا تهتم بصفحات شاومينج".

وأضافت وسام محمد، بمدرسة السويس الثانوية "بنات" أن نظام البوكليت يوفر الوقت، لكن يعيبه أن جميع الأسئلة إجبارية، على عكس النظام القديم الذي كان يسمح للطالب باختيار سؤالين من ثلاثة، في الجزء الخاص بالنصوص.

وتابعت آلاء منصور: "الامتحان بمستوي جيد، ويعيب النموذج فقط أنه حدد كتابة موضوع التعبير في عدد سطور وفقرات معينه، بينما الامتحان ككل جاء في مستوي الطالب المتوسط وأسهل من الأعوام السابقة"، وأردفت: "أتمني أن تكون بقية امتحانات نظام البوكليت بهذا النمط والسهولة والأسئلة التي تختصر الوقت".

وأدى 3770 طالبًا وطالبة في السويس امتحان الثانوية العامة بالإضافة إلى 6 طلاب بتعليم المكفوفين و151 آخرين من طلاب المنازل، الامتحان أمام 12 لجنة امتحانية.