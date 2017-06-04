ضبط مُسرّب امتحان "العربي" في العريش

شمال سيناء - أشرف سويلم:

أدى 2817 طالبًا امتحان اللغة العربية على مستوى 9 لجان بينهم 4 بمدينة العريش و3 لجان في مدينة بئر العبد ولجنة واحدة في مدينة الشيخ زويد، وشهدت مدينة العريش واقعة تسريب للامتحان.

وقالت ليلى مرتجي، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إنهم حددوا اللجنة التي تسرب منها امتحان اللغة العربية وهي "الشهيد الرائد عمرو شكري" بالعريش، بالإضافة إلى تحديد اسم الطالب المتورط في واقعة التسريت وإحالته للتحقيق.

وأضافت مرتجي أنهم ضبطوا 4 أجهزة محموله بحوزة طلاب ونظارة إلكترونية تستخدم في الغش، وتحويل الطلاب إلى التحقيقات.

في سياق متصل، تفقد اللواء السيد الحبال، مدير أمن شمال سيناء، عملية تأمين اللجان بمدارس عدة، منها مدرسة الثانوية العسكرية ومدرسة عمرو شكري، وأطلع مدير الأمن على خطة التأمين لجميع المدارس بمحافظة شمال سيناء.

كما واصلت غرف العمليات بمحافظة شمال سيناء المخصصة لمتابعة امتحانات الثانوية العامة عملية متابعة سير الامتحانات، بعد تخصيص غرفة متابعة داخل ديوان محافظة شمال سيناء وغرفة أخرى داخل مديرية التربية والتعليم ولم تسجل الغرفتان أية مخالفات أو مشكلات سوى واقعة التسريب.