وزير كردي عراقي: 1760 من البيشمركة قتلوا في الحرب ضد داعش

أربيل، العراق (د ب أ)

أعلن محمود حاجي صالح وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة إقليم كردستان العراق اليوم الاحد مقتل 1760 من عناصر البيشمركة منذ بدء الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) عام 2014.

وقال حاجي صالح ، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم ان عدد الجرحى بلغ تسعة آلاف، مشيرا إلى أن 63 من عناصر البيشمركة ضمن المفقودين.

وافتتح محمود حاجي صالح وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة اقليم كردستان اليوم متحفا خاصا بالبيشمركة في مبنى مديرية شؤون شهداء قضاء سوران شمال اربيل.

يشار إلى أن وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين تعنى بشؤون الشهداء الذين سقطوا في المعارك التي خاضها رجال البيشمركة والمدنيين أثناء الثورات والحركات الكردية المتعاقبة ضد الأنظمة التي حكمت العراق حتى عام 2003 وكذلك ضحايا عمليات الأنفال التي راح ضحيتها عشرات الآلاف في ثمانينات القرن الماضي.