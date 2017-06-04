وزير كردي عراقي: 1760 من البيشمركة قتلوا في الحرب ضد داعش
وزير كردي عراقي: 1760 من البيشمركة قتلوا في الحرب ضد داعش
03:43 م الأحد 04 يونيو 2017
البيشمركة قتلوا في الحرب ضد داعش
أربيل، العراق (د ب أ)
أعلن محمود حاجي صالح وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة إقليم كردستان العراق اليوم الاحد مقتل 1760 من عناصر البيشمركة منذ بدء الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) عام 2014.
وقال حاجي صالح ، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم ان عدد الجرحى بلغ تسعة آلاف، مشيرا إلى أن 63 من عناصر البيشمركة ضمن المفقودين.
وافتتح محمود حاجي صالح وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة اقليم كردستان اليوم متحفا خاصا بالبيشمركة في مبنى مديرية شؤون شهداء قضاء سوران شمال اربيل.
يشار إلى أن وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين تعنى بشؤون الشهداء الذين سقطوا في المعارك التي خاضها رجال البيشمركة والمدنيين أثناء الثورات والحركات الكردية المتعاقبة ضد الأنظمة التي حكمت العراق حتى عام 2003 وكذلك ضحايا عمليات الأنفال التي راح ضحيتها عشرات الآلاف في ثمانينات القرن الماضي.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
الجيش السوري يسيطر على بلدة بريف حلب ويستهدف داعش في دير الزور
-
باكستان: مقتل أكثر من عشرة من "قادة" داعش
-
جاكرتا تؤكد أن 1200 مسلح من تنظيم داعش يقاتلون في الفيليبين
-
تنظيم داعش يخسر أخر معاقله في ريف حلب الشرقي
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
لوسى: "ابني ميعرفش يعنى إيه معايرة وبيقوللي هزي كويس"فنون
-
قياديان بقبيلة الترابين: ضبطنا 3 تكفيريين وصفينا 15 فلسطينيا جنوب رفحأخبار
-
التعليم تعترف بتداول شاومينج لامتحان اللغة العربية في "الثانوية"أخبار
-
بالصور - السيسي بحفل إفطار المرأة المصرية: تحملتم النتائج "الصعبة"أخبار
-
الشرطة البريطانية: حادثا الدهس والطعن عملان إرهابيانأخبار
-
تسريبات مزعومة لسفير الإمارات بواشنطن: هاجم قطر ودعم "30 يونيو"أخبار