ارتفاع جرام الذهب 5 جنيهات

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واصلت أسعار الذهب ارتفاعها اليوم الأحد 4 يونيو مسجلة ارتفاع ملحوظ تجاوز الـ 5 جنيها للمرة الثالثة على التوالى.

أسعار الذهب بالمحلات التجارية:

وسجل عيار 21 بالمحلات التجارية نحو 641 جنيه للجرام.

بينما سجل عيار 24 نحو 733 جنيه للجرام، فيما سجل عيار 18 نحو 549 جنيه للجرام، وعيار 14 سجل نحو 427 جنيه للجرام، وعيار 12 سجل نحو 366 جنيه للجرام.

فيما سجلت اوقية الذهب نحو 22783 جنيه ، وكيلو الذهب 732571 جنيه، والجنيه الذهب نحو 5128 جنيه.

أسعار الذهب بسوق المال العالمى:

تحركت أيضا أسعار الذهب في سوق المال العالمى نحو الارتفاع أيضا ليسجل عيار 24 نحو 73467 جنيه، وعيار 21 نحو 64285 جنيه، وعيار 18 سجل نحو 55101 جنيه، وعيار 14 سجل نحو 42856 جنيه، وعيار 12 سجل نحو 36733 جنيه.

بينما سجلت أوقية الذهب نحو 22848 جنيه، وكيلو الذهب نحو 734669 جنيه، والجنيه الذهب سجل نحو 5143 جنيه.

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متعاملون : الارتفاع غير مبرر والدولار مستقر

أكد جمال فوزى أحد المتعاملين ان ارتفاع أسعار الذهب على هذا النحو في الوقت الراهن غير مبرر وذلك لأن أسعار الدولار مستقرة تململ ولا يوجد ما يستدعى هذا الارتفاع على هذا النحو لافتا الى ان هناك مضاربات تحدث تضر بالاقتصاد وعلى الدولة التدخل والتعامل معها لافتا الى ان الازمة كلها تتلخص في مزيد من الجشع من التجار سعيا وراء مزيد من المكاسب على حساب السوق المحلى والاقتصاد القومى.

التجار: موسم ضعيف ولا دخل لنا في أسعاره

سامى عبد الإله أحد أعضاء شعبة الذهب أكد أن الإقبال هذا العام على الذهب ضعيف للغاية مقارنة بالمواسم السابقة، لافتاً الى أن التجار باتوا يعانون بشكل كبير ويتحملون خسائر لأن تجارة الذهب باتت تشهد حالة عامة من الركود والكساد نتيجة ارتفاع الاسعار.

فيما أكد جابر علي تاجر أنه لا مجال للحديث عن جشع التجار فالذهب مرتبط بالبورصات العالمية ولا يوجد أى تدخل أو استغلال من التاجر قائلا : "حتى المصنعية بتكون بالإتفاق بين البايع والشارى يعنى مش بالعافية".