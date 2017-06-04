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ضبط صاحب مخبز لاستيلائه على 11 طن دقيق مدعم بالإسكندرية

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ضبط صاحب مخبز لاستيلائه على 11 طن دقيق مدعم بالإسكندرية ضبط صاحب مخبز لاستيلائه على 11 طن دقيق مدعم بالإسكندرية

التحرير

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تمكنت أجهزة الأمن بالإسكندرية، اليوم الأحد، من ضبط صاحب مخبز بلدي بالمنتزه؛ لاتهامه بالاستيلاء على 11 طن دقيق مدعم.

وكشفت التحريات أن مدير المخبز "ز.م"، 32 عاما، يتلاعب في كميات الدقيق المنصرفة للمخبز من شركات المطاحن وبيعها في السوق السوداء، وتحصيل ثمنها بقصد التربح بدلاً من إنتاج الخبز للمستهلكين.

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من ناحية أخرى، تم ضبط "ج.س"، 40 عاما؛ لاتجاره في الأسماك السامة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمنطقة سيدي جابر، حيث تم ضبط 91 كجم من أسماك البقرة السامة المحظور صيدها وتداولها بالأسواق.

كما تم ضبط 3230 صاروخ ألعاب نارية بحوزة "ف.ا"، 46 عاما، بدائرة قسم شرطة المنشية. وتحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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التحرير

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