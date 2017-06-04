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برلماني: وضع تشريع لمنع الحمولة الزائدة صعب حاليًا لنقص وسائل نقل البضائع

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برلماني: وضع تشريع لمنع الحمولة الزائدة صعب حاليًا لنقص وسائل نقل البضائع برلماني: وضع تشريع لمنع الحمولة الزائدة صعب حاليًا لنقص وسائل نقل البضائع

التحرير

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قال النائب محمد بدوى دسوقى، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن وضع تشريع لتقنين وضع سير الحمولات الزائدة على الطرق سيتحقق تدريجياً، لأن الأمر معقد ويحتاج دراسة  لتنفيذه على الأجل الطويل، نظراً للظروف الصعبة التى تمر بها البلد.

وأوضح بدوي، أن هناك عجز فى أسطول النقل فى بسبب انخفاض سعر الجنيه، والذى أدي لإرتفاع عربات النقل إلى ثلاث أضعاف سعرها قبل تحرير سعر الصرف، مشيراً إلي أن سيارات النقل تلجأ لزيادة حمولاتها لتعويض ارتفاع الأسعار، فى حين أن ما يتم تحصيله من الحمولات الزائدة فى الميزان لا يساوى أكثر من 10% من التلف الذى يتعرض له الطريق، والسائقين يلجأوا لزيادة الحمولات من أجل تحقيق  إيراد محدد فى اليوم، واذا تم تخفيض الحمولة يتم رفع أسعار النقل لتحصيل الإيراد المطلوب.

وأشار  عضو مجلس النواب، إلى أنه يؤيد منع الحمولات الزائدة على عربات النقل، نظراً لما تسببه من إضرارا بشبكة الطرق، وأيضاً التسبب فى الحوادث، فضلاً عن أنها تهلك عربات النقل بشكل أسرع، لافتًا إلى أن منع الحمولات الزائدة يحتاج لوقت طويل بسبب نقص وسائل نقل البضائع، والبدائل المطروحة مثل استخدام السكك الحديد فى نقل البضائع غير منطقى فى الوقت الحالى، بسبب تهالك السكك الحديد ومعاناتها من مشكلات عديدة.

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وتابع: «تخفيض الحمولات سيقلل من استخدام قطع غيار عربات النقل، وهذه الخطوة ستؤدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل مؤقت ولكن على المدى البعيد ستنخفض الأسعار وسيكون فى صالح المواطن البسيط».

 

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