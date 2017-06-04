«التعليم»: تسريبات اللغة العربية لم يستفد منها الطلاب

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قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اليوم الأحد، إن الصور المسربة لامتحان اللغة العربية، والتي تم تداولها عبر صفحات الغش على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، لم يستفيد منها الطلاب.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقدته وزارة التربية والتعليم، حيث أكد حجازي أن غرفة العمليات الرئيسية بالوزارة تمكنت من تحديد الطالب المتورط في تصوير الورقة المتداولة، ولم يستفد الطلبة مما تم تداوله على مواقع الغش، وأضاف أن فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات، تمكن من رصد 5 حالات غش عبر أجهزة الهاتف المحمول، بلجان ساقية أبو شعرة الثانوية بالمنوفية، والعاشر من رمضان الثانوية بنين بالسويس، ولجنتي الشهيد هشام شتا الإعدادية للبنات، والقرية السياحية الرسمية الأولى للغات بالجيزة، وأهناسيا الإعدادية للبنين ببني سويف، وتم تحرير محاضر إثبات حالة بعد ضبط الهواتف المحمولة.

كما تم العثور على هاتف محمول مع ملاحظ بلجنة ساقية أبو شقرة الثانوية بالمنوفية، ومن المقرر أن يتم إحالته للتحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله، إذ سبق أن أصدرت الوزارة تعليمات بوجود مكان مخصص لحفظ الهواتف المحمولة الخاصة بالطلبة والملاحظين .

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وأشار حجازى إلى أن غرفة العمليات لم تتلق أى شكاوى متعلقة بسير الامتحانات، سوى تأخر وصول أوراق الأسئلة إلى بعض اللجان لوقت لا يتخطى 20 دقيقة من الوقت المحدد لبدء الامتحان، وتم التعامل مع الشكوى ومنح الطلبة وقتًا إضافيًا عوضًا عن التأخير .

جدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة بدأت صباح اليوم الأحد، بامتحان اللغة العربية، وقد بلغ عدد المقيدين للعام الدراسى 675 ألفًا، و761 طالب وطالبة، فيما بلغ عدد المتقدمين للامتحان 592 ألفًا، و474 طالب وطالبة، وبلغ عدد المتقدمين للامتحانات من الحالات الخاصة منهم 455دمج، و8 من ضعاف البصر، و201 من المكفوفين، وبلغ إجمالى الطلبة المتقدمين لأداء الامتحان من مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا 178 طالب وطالبة.