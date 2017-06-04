نضال السعيد يطالب وكيل وزارة الاتصالات بالشفافيه حول 15الف وظيفه الجديدة

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كتب: علي هارون وأحمد جاد

قال عبد الناصر عواد، ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه بتكاتف الجهود وتضافر الفكر السليم تم إنجاز العديد من المشروعات، منها إنشاء 2 منطقة تكنولوجية في برج العرب وأسيوط خلال 12 شهرًا فَقَط، كل منهم يوفر 15 ألف وظيفة.

وأضاف عواد خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا برئاسة نضال السعيد، اليوم الأحد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه كلمة لوزير الاتصالات عقب إنشاء المناطق بقوله: «أنت وعدت وأنجزت قبل الميعاد»، فردّ عليه الوزير بقوله: «هذا يا فندم نتيجة جهود جميع العاملين بالقطاع».

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وأشار عواد إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلّف وزير الاتصالات بأن يكون هناك منطقة تكنولوجيا بكل محافظة، لاسيما بعد نجاح الفكرة، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا إنشاء عدد 2 منطقة تكنولوجية جديدة في كل من السادات وبني سويف.

وشدد نضال السعيد رئيس اللجنة، على أهمية إعلان الحكومة عن نوعية وتخصص الوظائف التي تحتاجها تلك المناطق ليستعد المواطنون.

وطالب الدكتور نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، من وكيل وزارة الاتصالات الدكتور عبد الناصر عواد، بالشفافيه حول الوظائف التي عرضها اليوم خلال اجتماع اللجنة، وهي 15الف وظيفه كأعداد وخبرات وأماكن تواحد.

وطالب رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، تحديد نوعيه الوظائف والخبرات المطلوبة وموعد التقديم وهل لديهم برامج لتدريب العماله، وهل بتكلفة كامله أو نصف تكلفة، كما طالبت اللجنة بسرعة موافتها بالجدول الزمني رسميا خلال ايام.