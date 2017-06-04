بالصور.. فرحة وعناق بين طلاب الثانوية العامة في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

سادت حالة من الفرحة بين عدد من طلاب الثانوية العامة بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، عقب خروجهم من لجان الامتحانات بدعوى سهولة امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

وتبادلت طالبات العناق مع أولياء أمورهن في الوقت الذي أطلقت أخريات الزغاريد تعبيرا عن فرحتهن بسهولة الامتحانات، بحسب وصفهم.

وشهدت لجان الامتحانات، إخضاع أفراد شركة فالكون" للتأمين والحراسة، طلاب الثانوية العامة بالتفتيش الذاتي قبل دخولهم مقار اللجان، كما مشط خبراء المفرقعات وبرفقتهم الكلاب البوليسية مقار لجان امتحانات الثانوية العامة، للكشف عن أي أجسام ومواد قابلة الانفجار ضمن خطة مديرية الأمن لتأمين اللجان.

وخصصت مديرية الأمن قوات لتأمين المدارس التى توجد بها لجان الامتحانات، وشهدت الأقسام الشرطية حالة من الاستنفار والاستعداد لتأمين عملية لخول وخروج الطلبة والطالبات من اللجان وإليها، وتتواجد الشرطة النسائية عند لجان الطالبات ببورسعيد، لمنع أية أعمال منافية للأداب أو أية حالات تحرش حال دخول وخروج الطالبات.

وأدى 4 آلاف و792 طالب امتحانات الثانوية العامة بعد توزيعهم على 14 لجنة موزعة على عدد من مدارس المحافظة، منهم 3 آلاف و949 طالب سيؤدي الامتحانات بالنظام الحكومي العربي، و265 "رسمي لغات"، و506 طالب "خاص عربي"، و58 طالب "خاص لغات"، و و14 طالب "دولي"، و187 طالب وطالبة بنظام المنازل.