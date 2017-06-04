بالصور.. سعادة طلاب الثانوية العامة في الشرقية بامتحان "العربي"

الشرقية – فاطمة الديب:

رصدت عدسة "مصراوي" انتهاء فاعليات اليوم الأول لمارثون امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية، حيث أبدى عدد كبير من الطلاب، سعادتهم بمستوى أسئلة اللغة العربية، والتي جاءت في متناول الطالب المتوسط، على حد قولهم.

وقال أحمد إبراهيم، طالب بشعبة علمي رياضة، إن نظام الامتحان الجديد جاء متماشيًا مع الوقت المخصص للإجابة، ولم تكن هناك مشكلة على الإطلاق في اليوم الأول، مشيرًا إلى أن الأسئلة كانت سهلة وفي متناول الجميع.

من جانبه، يرى أمجد عاشور، طالب بشعبة علمي علوم، أن نظام "البوكليت" أسهل بكثير من الأنظمة السابقة؛ حيث لا يستغرق وقتًا طويلًا للبحث عن إجابات، إلا أن كثرة الأسئلة كانت العائق الوحيد امامهم واستحوذت على الساعات الثلاثة المخصصة للامتحان.

وبدأت، اليوم الأحد، امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية، وسط حضور أمني مُكثف لتأمين اللجان، فيما شهدت المناطق المُحيطة باللجان حضور كبير لأولياء الأمور؛ للاطمئنان على أبنائهم.

كانت مديرية التربية والتعليم، برئاسة هشام السنجري، أعلنت عن استعدادتها لامتحانات الثانوية العامة، والتي تنطلق اليوم الأحد، وتستمر حتى يوم السبت 24 من يونيو الجاري، بإجمالي عدد طلاب 36 ألف و917 طالب وطالبة؛ منهم 15 ألف و499 شعبة علمي علوم، و6 آلاف و595 علمي رياضة، و14 ألف و823 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية.