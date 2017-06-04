بالصور.. بدء تسليم المتعلقات الشخصية لمتضرري "عقار الأزاريطة المائل"
بالصور.. بدء تسليم المتعلقات الشخصية لمتضرري "عقار الأزاريطة المائل"
03:05 م الأحد 04 يونيو 2017
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الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:
سلّمت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، بعض المتضررين من "عقار الأزاريطة المائل"، متعلقاتهم الشخصية بعد تمكن عمال الهدم من إنزالها بواسطة أوناش.
وشهدت عملية تسليم الأهالي متعلقاتهم حضور ممثلين من قيادة المنطقة الشمالية العسكرية والأمن ومحافظة الإسكندرية ممثلة في حي وسط، حيث تم تسليم عدد من الأسر متعلقاتهم من خلال تحرير محضر شرطي.
في سياق متصل قال المهندس علي مرسي، رئيس حي وسط، إن عملية هدم العقار المائل بالأزاريطة لاتزال مستمرة، مشيرًا إلى عملهم على هدم الطابق التاسع من العقار.
ولفت إلى تسليم سكان العقار متعلقاتهم وأمتعتهم التي يتم إنقاذها سليمة وكاملة غير منقوصة، قائلا: "يجري تسليم متعلقات لكل السكان أولا بأول بمحضر شرطة".
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