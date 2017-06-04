انتهاء الدورة التدريبية لفرقة "إعداد المدربين" للضباط والأفراد بوزارة الداخلية
انتهاء الدورة التدريبية لفرقة "إعداد المدربين" للضباط والأفراد بوزارة الداخلية
03:01 م الأحد 04 يونيو 2017
وزارة الداخلية
كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:
عقدت مصلحة التدريب بوزارة الداخلية، الدورة الاستثنائية الرابعة لفرقة "إعداد المدربين" للضباط والأفراد بمعهد التدريب الراقي بمشاركة "25 ضابط، 16 فرد" لثقل وتنمية مهاراتهم في المجالات التدريبية والعملية والناحية التعليمية.
وفى نهاية الفترة التدريبية قام وكيل مصلحة التدريب، بتوزيع شهادات التقدير لأوائل الدورة وشهادات إتمام الدورة للمتدربين لتحفيزهم لبذل المزيد من الجهد والعمل على تطوير الأداء التدريبي.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان –حصل مصراوي على نسخة منه- اليوم الأحد، إن ذلك جاء في ضوء استراتيجية الوزارة الهادفة بأحد محاورها إلى الارتقاء بالمنظومة التدريبية والتي من أهم مقوماتها رفع كفاءة القائمين عليها من المتدربين.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
ضبط مسجل خطر بعد انتشار صورته بسلاح على "الفيس بوك" بالبحيرة
-
مديرو الأمن يتفقدون المواقع الشرطية للتأكد من انتظام الخدمات وتفعيل
-
الداخلية تكشف تفاصيل ضبط المتهمين باختطاف شخص وطلب فدية بالجيزة
-
ضبط تشكيل عصابي تخصص في أعمال القرصنة على الشركات المحلية والأجنبية
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
التعليم تنفي تسريب امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامةأخبار
-
ياسر جلال يودع "ظل الرئيس" قريبافنون
-
قبل ساعات من الامتحانات.. 12 نصيحة لطلاب الثانوية للتعامل مع "البوكليت"أخبار
-
بالفيديو والصور.. 6 أرقام تاريخية لكريستيانو رونالدو عقب تتويج الريالرياضة
-
لماذا تدفع الصين المسلمين دون الـ 16 عامًا إلى تغيير أسمائهم؟أخبار
-
تقارير: صلاح يودع إيطاليا.. وروما يحدد بديلهرياضة