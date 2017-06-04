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انتهاء الدورة التدريبية لفرقة "إعداد المدربين" للضباط والأفراد بوزارة الداخلية

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مصراوي Masrawy

انتهاء الدورة التدريبية لفرقة "إعداد المدربين" للضباط والأفراد بوزارة الداخلية

03:01 م الأحد 04 يونيو 2017

وزارة الداخلية

كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

عقدت مصلحة التدريب بوزارة الداخلية، الدورة الاستثنائية الرابعة لفرقة "إعداد المدربين" للضباط والأفراد بمعهد التدريب الراقي بمشاركة "25 ضابط، 16 فرد" لثقل وتنمية مهاراتهم في المجالات التدريبية والعملية والناحية التعليمية.

وفى نهاية الفترة التدريبية قام وكيل مصلحة التدريب، بتوزيع شهادات التقدير لأوائل الدورة وشهادات إتمام الدورة للمتدربين لتحفيزهم لبذل المزيد من الجهد والعمل على تطوير الأداء التدريبي.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان –حصل مصراوي على نسخة منه- اليوم الأحد، إن ذلك جاء في ضوء استراتيجية الوزارة الهادفة بأحد محاورها إلى الارتقاء بالمنظومة التدريبية والتي من أهم مقوماتها رفع كفاءة القائمين عليها من المتدربين.

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