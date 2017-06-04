السعودية تجدد وقوفها إلى جانب بريطانيا عقب هجوم لندن

الرياض ( د ب أ)

جددت المملكة العربية السعودية اليوم الاحد تضامنها ووقوفها إلى جانب المملكة المتحدة ضد الإرهاب والتطرف اللذين يستهدفان الأمن والاستقرار عقب الهجوم الإرهابي الذي وقع في لندن مساء السبت وأدى الى مقتل سبعة أشخاص .

وعبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية ، في بيان اليوم الأحد" عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجمات التي وقعت في عاصمة المملكة المتحدة لندن، وأسفرت عن عدد من القتلى والجرحى".

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللمملكة المتحدة الصديقة حكومة وشعبا مع الأمنيات للمصابين بسرعة الشفاء، مجددًا تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب المملكة المتحدة ضد الإرهاب والتطرف اللذين يستهدفان الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العالم دون استثناء.

ويشار إلى أن هذا ثالث هجوم يقع في الأراضي البريطانية منذ مارس الماضي، عندما صدم شخص بسيارته المارة على جسر وستمنستر بوسط لندن، وقام بطعن رجل شرطة خارج مقر البرلمان.

وكان 22 شخصا قد قتلوا الشهر الماضي في تفجير انتحاري وقع بعد انتهاء حفل للمغنية الأمريكية اريانا جراندي في قاعة مانشستر آرينا.