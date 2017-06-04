بعد «السيارة الطائرة».. «تويوتا» تفكر في تصنيع «القارب الفاخر»

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دخلت شركة "تويوتا" اليابانية في مجموعة من المشروعات التي تبدو بعيدة عن النمط الإنتاجي المعتاد لها في الأسواق العالمية.

وأفادت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية، بأن "تويوتا" تعكف في الوقت الحالي على إيجاد وسائل تقنية تسمح لها بتصنيع السيارات الطائرة، والتي أعلنت عدد من الشركات الرائدة في مجال صناعة السيارات عزمها خوض التجربة فيها على مدار الفترة المقبلة.

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وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن "تويوتا" تسعى للخروج عن المألوف بشكل تام عن النسق المعتاد، حيث إنها تفكر في صناعة قارب فاخر يجمع بين أحدث أساليب التكنولوجيا والراحة بشكل يميل إلى طابع الرفاهية والفخامة.