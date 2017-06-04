أخبار عاجلة

وزير الأوقاف في إفطار "معا ضد الارهاب": بوحدتنا سنظل أقوى -
بوابة "براندبورج" تضيء بألوان العلم البريطاني تضامنًا مع ضحايا هجوم لندن -
واشنطن تنتقد بكين في ملف حقوق الإنسان في ذكرى تيان انمين -
محامي أبو تريكة: الطعن على حكم إدراج موكلي أمام محكمة النقض.. وأثق في سلامة موقفه -
ماذا يترتب على نشر الجريدة الرسمية إدراج "أبو تريكة" على قائمة الإرهابيين؟ -
رئيس مدينة إسنا: الإشغالات سبب التحرش بالسيدات.. والمحافظ رفض إزالتها -
وزير الدفاع التونسي يتعهد برد قاس ضد عناصر ارهابية -
الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج أبو تريكة و1537 آخرين على قوائم الإرهابيين -
أصداء واسعة بتونس بعد ذبح إرهابيين لراعي غنم..ورئيس الحكومة يتعهد بمساعدة أسرته -
قائد الجيش الليبي التابع لمجلس النواب يلتقي وفد اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى حول ليبيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار السيارات
  3. التحرير

بعد «السيارة الطائرة».. «تويوتا» تفكر في تصنيع «القارب الفاخر»

Google+ Print
بعد «السيارة الطائرة».. «تويوتا» تفكر في تصنيع «القارب الفاخر» بعد «السيارة الطائرة».. «تويوتا» تفكر في تصنيع «القارب الفاخر»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

دخلت شركة "تويوتا" اليابانية في مجموعة من المشروعات التي تبدو بعيدة عن النمط الإنتاجي المعتاد لها في الأسواق العالمية.

وأفادت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية، بأن "تويوتا" تعكف في الوقت الحالي على إيجاد وسائل تقنية تسمح لها بتصنيع السيارات الطائرة، والتي أعلنت عدد من الشركات الرائدة في مجال صناعة السيارات عزمها خوض التجربة فيها على مدار الفترة المقبلة.

شاهد أيضا

وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن "تويوتا" تسعى للخروج عن المألوف بشكل تام عن النسق المعتاد، حيث إنها تفكر في صناعة قارب فاخر يجمع بين أحدث أساليب التكنولوجيا والراحة بشكل يميل إلى طابع الرفاهية والفخامة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
رئيس مدينة إسنا: الإشغالات سبب التحرش بالسيدات.. والمحافظ رفض إزالتها

رئيس مدينة إسنا: الإشغالات سبب التحرش بالسيدات.. والمحافظ رفض إزالتها

السيسي يلتقي وزير التعليم لمتابعة امتحانات الثانوية العامة

السيسي يلتقي وزير التعليم لمتابعة امتحانات الثانوية العامة

صور| أرملة تعول 6 أبناء في منزل آيل للسقوط: «الغلاء يقتلنا»

صور| أرملة تعول 6 أبناء في منزل آيل للسقوط: «الغلاء يقتلنا»

فى رمضان.. 55 مليون جنيه نفقات الجمعيات الخيرية على الإعلانات

فى رمضان.. 55 مليون جنيه نفقات الجمعيات الخيرية على الإعلانات