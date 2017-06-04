لهذه الأسباب.. «تويوتا» تفض شراكتها مع «تسلا»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أكدت شركة "تويوتا" اليابانية، أنها بصدد بيع جزء ضخم من حصتها في أسهم شركة "تسلا"، وذلك استعدادًا لفض الشراكة الواقعة بين الكيانين العملاقين.

وبحسب صحيفة "فاينينشيال تايمز" البريطانية، فإن "تويوتا" التي استعانت بخبرات نظيرتها الأمريكية في مجال صناعة السيارات الكهربائية، أكدت عزمها التخلص من الجزء الأكبر لحصتها في أسهم "تسلا".

شاهد أيضا

وتشير التقارير الأولية إلى أن "تويوتا" أقبلت على تلك الخطوة بعد تذبذب معدلات التطوير الخاص بإصداراتها الكهربائية، إضافة إلى عدم تحقيق إنجاز حقيقي في مجال صناعة السيارات ذاتية القيادة.

يذكر أن شركة "تويوتا" كانت تمتلك 3% من أسهم "تسلا"، لتكون بذلك صاحبة الشراكة الأكبر مع الشركة الأمريكية.