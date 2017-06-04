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هجوم لندن: الشرطة البريطانية تعتقل 12 شخصا

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مصراوي Masrawy

هجوم لندن: الشرطة البريطانية تعتقل 12 شخصا

02:54 م الأحد 04 يونيو 2017

هجوم لندن: الشرطة البريطانية تعتقل 12 شخصا

هجوم لندن

كتبت- رنا أسامة:

ألقت الشرطة البريطانية القبض على 12 شخصًا شرق لندن، اليوم الأحد على صلة بالهجوم الذي أودى بحياة 7 اشخاص وأصاب 48 آخرين مساء أمس السبت، وفقًا لوكالة "رويترز" .

وبحسب بيان أصدرته شرطة لندن، ألقى ضباط من قيادة مكافحة الإرهاب القبض على 12 شخصا شرق لندن، صباح اليوم الأحد، على خلفية هجوميّ الليلة الماضية فى جسر لندن ومنطقة بورو ماركت. وتستمر عمليات التفتيش لعدد من المباني جارية".

كانت شاحنة صغيرة دهست 7 من المشاه فوق جسر لندن بريدج بوسط العاصمة البريطانية مساء السبت، كما طعن المهاجمون أشخاصًا كانوا في سوق "بورو" المجاور. وأعلنت الشرطة أن الأمر يتعلق بـ"حادث إرهابي".

وأوضحت الشرطة البريطانية أنها قتلت المشتبه بهم الثلاثة بعد 8 دقائق من تلقي أولى التقارير عن الهجوم.

وترأست رئيسة الوزراء تيريزا ماي، لجنة الطوارئ المعروفة باسم (كوبرا) في وقت لاحق اليوم الأحد، وصفت الهجوم بـ"الوحشي"، وأكّدت خلاله على الإبقاء على موعد الانتخابات الخميس المقبل، مع ضرورة استئناف الحملة الانتخابية الاثنين.

كما طالبت "ماي" بتشديد المراقبة الإلكترونية على الإنترنت وخدمات الرسائل، وبذل الجهود لضبط حسابات المتطرفين.

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