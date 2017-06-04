تأجيل طعن مرتضي منصور ضد اتحاد الكرة لإعادة مباراة الزمالك والمقاصة لـ 11 يونيو
تأجيل طعن مرتضي منصور ضد اتحاد الكرة لإعادة مباراة الزمالك والمقاصة لـ 11 يونيو
02:57 م الأحد 04 يونيو 2017
مجلس الدولة
كتب- محمود الشوربجي:
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، الأحد، تأجيل نظر أولى جلسات الدعوى المقامة من مرتضى منصور رئيس نادي للزمالك لوقف القرار الصادر من اتحاد كرة القدم المصري بالامتناع عن إعادة مباراة الزمالك ومصر المقاصة، وإلزامها بتحديد موعد آخر لإعادة المباراة بين الفريقين، لجلسة 11 يونيو للاطلاع واكتمال الأوراق.
وقال مرتضى منصور، خلال الجلسة إن الاتحاد المصري لكرة القدم كيان غير شرعي ووهمي، وليس له الحق في إصدار قرارات كهذه بعد حكم القضاء الإداري بحل الاتحاد.
قدم منصور عدداً من المستندات المرسلة إليه من اتحاد الكرة، تؤكد موعد مباراة الزمالك والمقاصة الحقيقي، كما قدم تسجيلا صوتيا كاملا، يكشف حقيقة موعد المباراة ليوم الثلاثاء بدلا من السبت.
واختصمت الدعوى رقم ٤٦٤٥١ لسنة ٧١ قضائية وزير الشباب والرياضة ورئيس مجلس ادارة اتحاد كرة القدم مدير مدرسة الشباب والرياضة.
وكانت أزمة حدثت الفترة الماضية بين فريق نادي الزمالك واتحاد الكرة المصري على خلفية لقاء الزمالك ومصر المقاصة، حيث انسحب الزمالك من اللقاء وطالب بإعادته في وقت لاحق، إلا أن اتحاد الكرة رفض ذلك واعتمد نتيجة اللقاء بفوز المقاصة بهدفين مقابل لا شيء.
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