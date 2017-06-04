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الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد غدًا.. ونصائح للمواطنين

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مصراوي Masrawy

الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد غدًا.. ونصائح للمواطنين

03:06 م الأحد 04 يونيو 2017

الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد غدًا.. ونصائح للمواطنين

كتبت- مادي غيث:

أعلن الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لموجةٍ حارة، اعتبارًا من غدًا الاثنين، لتصل إلى ذروتها يومي الأربعاء والخميس المقبلين، ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلًا على كافة الأنحاء.

وأضاف عبدالعال، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن السبب وراء هذه الموجة يرجع إلى تأثر البلاد بكتلة هوائية ساخنة قادمة من الصحراء الغربية، ويصاحبها نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، واضطراب حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.

وأشار عبد العال، إلى أن درجات الحرارة ستعاود الانخفاض تدريجياً اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل، لافتًا إلى أنه من الطبيعي حدوث مثل هذه الموجات لأننا مازلنا في فصل الربيع المعروف بموجاته الحرارية المتلاحقة.

ونصح رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة مع استخدام واقي للرأس في حالة الضرورة، وارتداء المابس القطنية، والإكثار من المشروبات خلال فترة النهار، وفي حالة تعرض أي شخص لضربة شمس اللجوء السريع إلى أقرب مستشفى.

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