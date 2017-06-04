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رئيس قطاع توزيع المياه: مساحات الأرز تجاوزت القانون.. وتم إخطار "الوزراء"

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مصراوي Masrawy

رئيس قطاع توزيع المياه: مساحات الأرز تجاوزت القانون.. وتم إخطار "الوزراء"

03:04 م الأحد 04 يونيو 2017

وزارة الموارد المائية والري

كتب- أحمد مسعد:

قال المهندس عبداللطيف خالد، رئيس قطاع توزيع المياه بوزارة الموارد المائية والري، إن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول الأرز بلغ مليون و250 ألف فدان، وذلك طبقًا لآخر تصوير جوي تم إعداده، فيما تقدر المساحة المسموح بها بمليون و76 ألف فدان، مشيرًا إلى أنه تم إخطار مجلس الوزراء بالمخالفات.

وأضاف عبد اللطيف، أن زراعات الأرز لا تزال في تزايد حتى الآن، لافتًا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراء الطبيعي ضد المخالفين وتحرير محاضر طبقَا لقانون الري والصرف رقم (12) لسنة (1984)، والتي تنص على حظر زراعات الأرز في غير المناطق المصرح بها، وتوقيع غرامة على المخالف الغرامة المنصوص عليها بالقانون، وتحصل قيمة مقابل الاستغلال للمياه الزائدة عن المقررة لزراعات الأرز بالمخالفة.

وأكد رئيس قطاع توزيع المياه، عدم وجود شكاوى من قلة المياه حتى الآن، وأن القطاع رفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة أي مشاكل قد تحدث والتغلب عليها.

وأشار المهندس عبد اللطيف خالد، إلى عدم فهم بعض المصدرين للأرز، لافتًأ إلى أن فدان الأرز يستهلك ٧ آلاف متر مكعب، مما يجعل تصديره يعود بالخسارة على البلاد.

وحذر عبد اللطيف، المزارعين أو مصدري الأرز من مخالفة التعليمات والقوانين، مشيرًا إلى أننا نعاني من فقر مائي وحصتنا من المياه لا تكفى، لمثل هذه الزراعة.

يُذكر أن حددت مساحة مليون و76 ألف فدان لزراعة الأرز الموسم الحالي في 8 محافظات، وهي:" البحيرة 174 ألفًا و978 فدان، الغربية 70 ألف فدان، كفر الشيخ 275 ألفًا و18 فدان، الدقهلية 300 ألف فدان، دمياط 57 ألف فدان، الشرقية 176 ألفًا و401 فدان، الإسماعيلية 3 آلاف 520 فدان، وبورسعيد 30 ألف فدان".

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