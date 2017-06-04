حجازي: الطالبة التي صورت امتحان اللغة العربية لن تعرض على النيابة
حجازي: الطالبة التي صورت امتحان اللغة العربية لن تعرض على النيابة
02:52 م الأحد 04 يونيو 2017
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حجازي: لن يتم نشر امتحانات اليوم عبر موقع الوزارة
كتبت- ياسمين محمد:
تصوير - فريد قطب:
قال الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة، طالبة هي التي تمكنت من تصوير أجزاء من امتحان اللغة العربية، الذي أداه طلاب الثانوية العامة، اليوم الاحد، مشيرًا إلى انها لن تعرض عل النيابة لأن قانون الطفل يمنع ذلك.
وأضاف حجازي، خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد، بعد انتهاء الامتحان، أنه سيتم التحقيق مع الطالبة، وبناءً عليه سيتم إلغاء المادة لها او حرمانها من الامتحان لمدة عام كامل.
واكد حجازي أن الطالبة تمكنت من تصوير 4 ورقات من الكراسة الامتحانية المكونة من 30 ورقة بعد مرور ساعة ونصف من عمر الامتحان، ما يعد غشًا إلكترونيًا، وليس تسريبًا.
وأكد حجازي أنه لم يستفيد أي طالب مما تم نشره، خاصة أن اللجنة التي خرج منها الامتحان في العريش بشمال سيناء، وهي محافظة لا يوجد بمعظم مدنها انترنت.
وطالب حجازي أولياء الامور بعدم الانسياق وراء ما يتم نشره عبر صفحات الغش الالكتروني، خاصة انه لن يحدث تسريبًا للامتحان بعد، لافتًا إلى أن الامتحانات مؤمنة بالكامل بداية من الجهة السيادية التي تطبعها وحتى مراكز توزيع الأسئلة ولجان السير.
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