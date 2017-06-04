أخبار عاجلة

وزير الأوقاف في إفطار "معا ضد الارهاب": بوحدتنا سنظل أقوى -
بوابة "براندبورج" تضيء بألوان العلم البريطاني تضامنًا مع ضحايا هجوم لندن -
واشنطن تنتقد بكين في ملف حقوق الإنسان في ذكرى تيان انمين -
محامي أبو تريكة: الطعن على حكم إدراج موكلي أمام محكمة النقض.. وأثق في سلامة موقفه -
ماذا يترتب على نشر الجريدة الرسمية إدراج "أبو تريكة" على قائمة الإرهابيين؟ -
رئيس مدينة إسنا: الإشغالات سبب التحرش بالسيدات.. والمحافظ رفض إزالتها -
وزير الدفاع التونسي يتعهد برد قاس ضد عناصر ارهابية -
الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج أبو تريكة و1537 آخرين على قوائم الإرهابيين -
أصداء واسعة بتونس بعد ذبح إرهابيين لراعي غنم..ورئيس الحكومة يتعهد بمساعدة أسرته -
قائد الجيش الليبي التابع لمجلس النواب يلتقي وفد اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى حول ليبيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

حجازي: الطالبة التي صورت امتحان اللغة العربية لن تعرض على النيابة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

حجازي: الطالبة التي صورت امتحان اللغة العربية لن تعرض على النيابة

02:52 م الأحد 04 يونيو 2017

  • عرض 9 صورة

    9ec3189abc.jpg

  • عرض 9 صورة

    957c13a27b.jpg

  • عرض 9 صورة

    03cfad9c0f.jpg

  • عرض 9 صورة

    40c364d02c.jpg

  • عرض 9 صورة

    a4dc6a5428.jpg

  • عرض 9 صورة

    135ca997c3.jpg

  • عرض 9 صورة

    f68b3a9d9c.jpg

  • عرض 9 صورة

    15f36fa37c.jpg

  • عرض 9 صورة

    79a83676b6.jpg

إعادة الألبوم

حجازي: لن يتم نشر امتحانات اليوم عبر موقع الوزارة

الألبوم التالى

حجازي: لن يتم نشر امتحانات اليوم عبر موقع الوزارة

كتبت- ياسمين محمد:

تصوير - فريد قطب:

قال الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة، طالبة هي التي تمكنت من تصوير أجزاء من امتحان اللغة العربية، الذي أداه طلاب الثانوية العامة، اليوم الاحد، مشيرًا إلى انها لن تعرض عل النيابة لأن قانون الطفل يمنع ذلك.

وأضاف حجازي، خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد، بعد انتهاء الامتحان، أنه سيتم التحقيق مع الطالبة، وبناءً عليه سيتم إلغاء المادة لها او حرمانها من الامتحان لمدة عام كامل.

واكد حجازي أن الطالبة تمكنت من تصوير 4 ورقات من الكراسة الامتحانية المكونة من 30 ورقة بعد مرور ساعة ونصف من عمر الامتحان، ما يعد غشًا إلكترونيًا، وليس تسريبًا.

وأكد حجازي أنه لم يستفيد أي طالب مما تم نشره، خاصة أن اللجنة التي خرج منها الامتحان في العريش بشمال سيناء، وهي محافظة لا يوجد بمعظم مدنها انترنت.

وطالب حجازي أولياء الامور بعدم الانسياق وراء ما يتم نشره عبر صفحات الغش الالكتروني، خاصة انه لن يحدث تسريبًا للامتحان بعد، لافتًا إلى أن الامتحانات مؤمنة بالكامل بداية من الجهة السيادية التي تطبعها وحتى مراكز توزيع الأسئلة ولجان السير.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • حجازي: لن يتم نشر امتحانات اليوم عبر موقع الوزارة

    حجازي: لن يتم نشر امتحانات اليوم عبر موقع الوزارة

    أخبار
  • طلاب

    طلاب "النقراشي" يعربون عن سعادتهم بامتحان اللغة العربية

    أخبار
  • ارتياح بين طلاب الثانوية بعد امتحان اللغة العربية

    ارتياح بين طلاب الثانوية بعد امتحان اللغة العربية

    أخبار
  • التعليم: 6 حالات غش بامتحانات الثانوية اليوم وضبط مسرب امتحان العربى

    التعليم: 6 حالات غش بامتحانات الثانوية اليوم وضبط مسرب امتحان العربى

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • التعليم تنفي تسريب امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة

    التعليم تنفي تسريب امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامةأخبار

  • قبل ساعات من الامتحانات.. 12 نصيحة لطلاب الثانوية للتعامل مع

    قبل ساعات من الامتحانات.. 12 نصيحة لطلاب الثانوية للتعامل مع "البوكليت"أخبار

  • مباحث الشيخ زايد تكثف جهودها لحل لغز مقتل مغربية داخل شقتها

    مباحث الشيخ زايد تكثف جهودها لحل لغز مقتل مغربية داخل شقتهاأخبار

  • بالفيديو والصور.. 6 أرقام تاريخية لكريستيانو رونالدو عقب تتويج الريال بدوري أبطال أوروبا

    والصور.. 6 أرقام تاريخية لكريستيانو رونالدو عقب تتويج الريالرياضة

  • قياديان بقبيلة الترابين: ضبطنا 3 تكفيريين وصفينا 15 فلسطينيا جنوب رفح

    قياديان بقبيلة الترابين: ضبطنا 3 تكفيريين وصفينا 15 فلسطينيا جنوب رفحأخبار

  • بالفيديو والصور- ريال مدريد يقتل أحلام يوفنتوس ويحصد دوري الأبطال للمرة الـ 12 في تاريخه

    بالفيديو والصور- ريال مدريد يقتل أحلام يوفنتوس ويحصد دوري الأبطالرياضة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو| سموحة يسقط في فخ التعادل أمام هلال الأبيض السوداني

بالفيديو| سموحة يسقط في فخ التعادل أمام هلال الأبيض السوداني

بالفيديو.. السيسي للأم المصرية: «من فضلك ساعدينا»

بالفيديو.. السيسي للأم المصرية: «من فضلك ساعدينا»

بالفيديو.. الأمريكان يلجأون لـ "الشطاف" أخيرًا لهذه الأسباب

بالفيديو.. الأمريكان يلجأون لـ "الشطاف" أخيرًا لهذه الأسباب

بالفيديو.. الزمالك يرفض السقوط أمام اتحاد العاصمة بهدف قاتل لمايوكا

بالفيديو.. الزمالك يرفض السقوط أمام اتحاد العاصمة بهدف قاتل لمايوكا