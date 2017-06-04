حجازي: لن يتم نشر امتحانات اليوم عبر موقع الوزارة

كتبت- ياسمين محمد:

تصوير - فريد قطب:

قال الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن الوزارة لن تتيح امتحانات اليوم عبر موقعها على الوزارة، مشيرًا إلى انه لا يتم نشر الامتحانات في أي من دول العالم.

جاء هذا تعليقًا عل رغبة البعض في الاطلاع على امتحان اللغة العربية، الذي أداه طلاب الثانوية العامة، اليوم الاحد، خاصة أنه العام الأول الذي يطبق فيه نظام "البوكليت" المتمثل في دمج ورقتي الأسئلة والإجابة في كراسة امتحانية واحدة، ولم يخرج الطلاب بصحبة ورقة الأسئلة كالمعتاد.

وأضاف حجازي أن الامتحان سيكون بشكل أو بآخر مع بعض مقدري المواد فهو ليس سريًا.

وأشار حجازي إلى أن الوزارة ستعمل عل تطوير امتحانات الثانوية كل عام، حتى تصل إلى المستويات العالمية، مشيرًا إلى ان نظام "البوكليت" اتاح للوزارة فرصة تطوير نظام الامتحان.