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طلاب "النقراشي" يعربون عن سعادتهم بامتحان اللغة العربية

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مصراوي Masrawy

طلاب "النقراشي" يعربون عن سعادتهم بامتحان اللغة العربية

02:51 م الأحد 04 يونيو 2017

امتحانات الثانوية

كتب- مصطفى المنشاوي:

أعرب طلاب مدرسة النقراشي الثانوية بنين الكائنة بمنطقة حدائق القبة، عن سعادتهم لسهولة امتحان اللغة العربية، وارتسمت معالم الفرحة على وجوههم.

يُذكر أن ماراثون امتحانات الثانوية العامة "نظام حديث"، انطلق صباح اليوم الأحد، حيث أدى ٥٦٠ ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية امتحاني "اللغة العربية والتربية الدينية" بـ ١٥٧٠ لجنة.

وتتابع وزارة التربية والتعليم سير الامتحانات من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، و٢٧ غرفة فرعية على مستوى المحافظات، كما يتابع اتحاد طلاب المدارس مشكلات وشكاوى الطلاب أثناء الامتحانات من خلال غرفة عمليات الاتحاد.

واستخدمت الوزارة البوابات الإلكترونية في لجان الشغب للكشف عن المعادن لدى الطلاب، ووصلت في تمام الثامنة والربع، صناديق أسئلة البوكليت في مادة "اللغة العربية" إلى لجنة مدرسة المنيرة الإعدادية بنين التابعة لإدارة السيدة زينب تحت حراسة أمنية مشددة، وتسلم رئيس اللجنة صندوقين مدون عليهم اسم اللجنة، ومغلقين بأقفال خاصة، وتواجدت قوة أمنية من الشرطة والأمن الإداري أمام اللجنة، لتأمين الامتحانات.

ومن جانبه أكد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة بدأت عملها منذ السابعة والنصف صباحًا لمتابعة الامتحانات، وتلقي أي شكاوى أو استفسارات.

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