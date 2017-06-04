أخبار عاجلة

وزير الأوقاف في إفطار "معا ضد الارهاب": بوحدتنا سنظل أقوى -
بوابة "براندبورج" تضيء بألوان العلم البريطاني تضامنًا مع ضحايا هجوم لندن -
واشنطن تنتقد بكين في ملف حقوق الإنسان في ذكرى تيان انمين -
محامي أبو تريكة: الطعن على حكم إدراج موكلي أمام محكمة النقض.. وأثق في سلامة موقفه -
ماذا يترتب على نشر الجريدة الرسمية إدراج "أبو تريكة" على قائمة الإرهابيين؟ -
رئيس مدينة إسنا: الإشغالات سبب التحرش بالسيدات.. والمحافظ رفض إزالتها -
وزير الدفاع التونسي يتعهد برد قاس ضد عناصر ارهابية -
الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج أبو تريكة و1537 آخرين على قوائم الإرهابيين -
أصداء واسعة بتونس بعد ذبح إرهابيين لراعي غنم..ورئيس الحكومة يتعهد بمساعدة أسرته -
قائد الجيش الليبي التابع لمجلس النواب يلتقي وفد اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى حول ليبيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

القوات المسلحة تهنئ السيسي بذكرى العاشر من رمضان

Google+ Print
القوات المسلحة تهنئ السيسي بذكرى العاشر من رمضان القوات المسلحة تهنئ السيسي بذكرى العاشر من رمضان

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

بعث الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقـوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان.

وقال صبحي خلال البرقية، إن ذكرى هذا اليوم المجيد ستظل دائما مبعث اعتزاز شعب بالقوات المسلحة ورجالها الذين توجوا كفاح شعب مصر ونضاله بإعلاء إرادته والحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه بنصر مجيد حققوه فى العاشر من رمضان، أكد قدرة شعب مصر وقواته المسلحة على القيام بالإنجاز العبقرى بكل الثقة التى تقوى على كل الصعاب.

شاهد أيضا

كما بعث الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
السيسي يلتقي وزير التعليم لمتابعة امتحانات الثانوية العامة

السيسي يلتقي وزير التعليم لمتابعة امتحانات الثانوية العامة

مصراوي × الجيم الحلقة 8

مصراوي × الجيم الحلقة 8

إعلامي كويتي: قطر تنفق على الإخوان في مصر وتمول إرسال الأسلحة إلى سيناء

إعلامي كويتي: قطر تنفق على الإخوان في مصر وتمول إرسال الأسلحة إلى سيناء

مسؤول بالآثار يشكك في نتائج دراسة تزعم أن جذور قدماء المصريين من بلاد الشام

مسؤول بالآثار يشكك في نتائج دراسة تزعم أن جذور قدماء المصريين من بلاد الشام