القوات المسلحة تهنئ السيسي بذكرى العاشر من رمضان

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

بعث الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقـوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان.

وقال صبحي خلال البرقية، إن ذكرى هذا اليوم المجيد ستظل دائما مبعث اعتزاز شعب مصر بالقوات المسلحة ورجالها الذين توجوا كفاح شعب مصر ونضاله بإعلاء إرادته والحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه بنصر مجيد حققوه فى العاشر من رمضان، أكد قدرة شعب مصر وقواته المسلحة على القيام بالإنجاز العبقرى بكل الثقة التى تقوى على كل الصعاب.

شاهد أيضا

كما بعث الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.