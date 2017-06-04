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رئيس لجنة التعليم بالبرلمان: «شاومينج» انتهى ولن يعود

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رئيس لجنة التعليم بالبرلمان: «شاومينج» انتهى ولن يعود رئيس لجنة التعليم بالبرلمان: «شاومينج» انتهى ولن يعود

التحرير

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قال الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، إن ما حدث اليوم في اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة يؤكد عودة الدولة وبقوة لفرض سيطرتها، مؤكدا أن أسطورة "شاومينج" انتهت ولن تعود، وأنه لن يكون هناك حالات تسريب مجددا.

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وأضاف، خلال المؤتمر المنعقد حاليا بديوان عام الوزارة، إنه على أولياء الأمور عدم الانسياق وراء مزاعم صفحات الغش الوهمية، مشيرا إلى أن ما حدث العام الماضي كان خطأ حدث في غفلة من الزمن، ولن تتكرر، وحالة الانضباط في امتحانات اليوم تدعو للفخر، وتؤكد نجاح تجربة البوكليت التي شارك في إعدادها نواب البرلمان.

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التحرير

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