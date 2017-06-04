سنتين حبس وغرامة 100 ألف جنيه لإنارة زينة رمضان بكهرباء «مسروقة»

التحرير

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لا شارع يخلو من زينة رمضان، كونها أحد أهم المعالم التي لا غنى عنها بالشهر الكريم، وهو ما يمثل حمل كبير على شبكة الكهرباء، لأنه في العادة يتم سرقة تيار كهربائي من الشارع لإضاءة تلك الزينة التي تستخدم في العادة عشرات اللمبات.

المهندس الحسيني الفار، نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر لشؤون شركات التوزيع، قال إنه تم الإتفاق مع شرطة الكهرباء على تكثيف الحملات خلال شهر رمضان الجاري، للتصدي لسرقات التيار الكهربائي بكافة أشكالها، لاسيما زيادة نسبة التوصيلات غير المشروعة لإنارة الزينة بالتيار الكهربائي.

نص المادة 71 من قانون تنظيم الطاقة

وأكد الفار لـ«التحرير»، أنه سيتم التصدي لسارقي التيار، وفقًا لنصوص المادة 71 من قانون تنظيم الطاقة رقم 87 لسنة 2015، والتي نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، أو بهاتين العقوبتين، على كل من استولى بغير حق على التيار، وتنقضى الدعوى الجنائية بالتصالح.

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وأشار نائب رئيس الشركة القابضة للكهرباء، بأن دور حملات شرطة الكهرباء سيكون في بداية الآمر هو معرفة: "هل الإنارة الخاصة بالشارع بوصلة مشروعة أم لا؟" أي من خلال عداد كهربائي لأي من المنازل أو المنشآت، ففي هذه الحالة سيكون الآمر طبيعي، وسنشكرهم، آما في حالة كانت إنارة الزينة من خلال وصلة تيار كهربائي غير مشروعة، فهنا سيتم تطبيق عقوبات سرقة التيار وفقًا لنصوص قانون الكهرباء الجديد والصادر في عام 2015 الماضي.

وشدد الفار على ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء، خلال شهر رمضان، لاسيما وأنه يتزامن مع فصل الصيف، منوهًا بأن الوزارة تخطط حاليًا لإطلاق حملة لترشيد الطاقة الكهربائية خلال الفترة المقبلة بعدد من وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروئة.