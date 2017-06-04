كوبر يتحدث عن.. نفسية مرسي وعرض صلاح

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تحدث الأرجنتيني هيكتور كوبر، مدرب المنتخب الوطني، في المؤتمر صحفي الذي عقد اليوم الأحد، بمشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر، قبل بداية معسكر يونيو، استعدادا لمباراة تونس يوم 11 يونيو في تصفيات أمم إفريقيا.

وتطرق كوبر إلى العديد من الملفات الهامة، حيث تحدث عن المواجهة الصعبة مع تونس وعن حالة اللاعبين الحالية، وعن عرض إحتراف محمد صلاح وضم حسام عاشور المفاجئ.

وقال المدرب الأرجنتيني: "الأمور صعبة بسبب أن اللاعبين المحترفين في أوروبا يكونون في اجازة عقب إنتهاء دورياتهم ثم يبدأون الإستعداد معنا، ولكني أطلب منهم أن يكون لديهم نفس الحماس دائما للعب.. وهدفنا الفوز أمام تونس".

وعن مواجهة تونس:"أعتقد أن نبيل معلول مدرب تونس ليس لديه الوقت الكافي يغير من طريقة لعب تونس أو إحداث تغييرات جذرية".

وأضاف: "منتخب تونس لديه لاعبين ممتازين مثل المساكني والسليتي، وتونس منتخب محترم للغاية، ولديهم تحكم جيد في الكرة، وسنحاول تحسين طريقة لعبنا أمامهم".

وتابع: "ليس معنى أننا قدمنا أداءا جيدا في بطولة الجابون أننا أفضل من تونس، ولكن الخبرات التي اكتسبناها هامة للغاية، ولا أعلم الآن ما الذي تغير في اللاعبين، مازال أمامهم المعسكر وسنحاول استغلال ذلك بالشكل الجيد كما فعلنا في الجابون".

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وعندما تم سؤاله عن أزمة المهاجمين في مصر قال: "لا توجد أزمة مهاجمين في مصر وعمرو جمال كان معنا في معسكر مارس، ودائما متواجد وعلى دراية بعملنا، واخترناه بناءًا على تقييم كامل واتضح أنه الأنسب، والمهاجمين في مصر من أفضل المهاجمين".

وتحدث كوبر عن صلاح فقال: "لست قلقا على محمد صلاح بسبب مفاوضات ليفربول ومن الهام أن يكون اللاعب لديه مدير يدير كل أموره ويتحدث هو مع الاندية، ومن الهام أن يذهب اللاعب لنادي أفضل في دوري أقوى وبعائد مادي أعلى، وذلك ينعكس إيجابيا على اللاعب حينما ينضم للمنتخب، وصلاح أدرى بالأنسب له بالطبع".

أما عن سام مرسي، لاعب ويجان، قال كوبر: "غير قلق على سام مرسي من هبوط ويجان للدرجة الثالثة، وحتى إن كنت قلق لا يجب أن أقول ذلك أو أوضحه للاعب، بل يجب أن أحاول إخراجه من حالته النفسية السيئة".

وعن حالة اللاعبين: "أنا قلق من إجهاد اللاعبين نوعا ما لكن دائما أحاول إراحة اللاعب بدنيا خصوصا في أول أيام المعسكر، ولكن نفسيا هو سيظل مضغوط بسبب المباراة".

وعندما تم سؤاله عن ضم حسام عاشور للمنتخب، أجاب: "لا أحد يضغط علينا لضم أي لاعب، دائما أستدعي اللاعب عن قناعة تامة جدا، وأنا مقتنع بضم حسام عاشور، لأن المنتخب بحاجة إليه في هذا المعسكر".

واختتم حديثه عن مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم التي تضم غانا وأوغندا والكونجو: "لسنا أفضل من أي فريق في مجموعتنا بالتصفيات ويخطئ من يظن أن المنافسة بيننا وبين تونس فقط، لابد أن نحترم جميع الفرق ونعمل بكل قوة في كل مباراة".