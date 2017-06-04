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إسلام جمال يطالب الزمالك بتحديد موقفه

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إسلام جمال يطالب الزمالك بتحديد موقفه إسلام جمال يطالب الزمالك بتحديد موقفه

التحرير

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طالب إسلام جمال، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، إدارة ناديه بتحديد مصيره مع الفريق، سواء بمنحه الفرصة في المباريات القادمة أو السماح له بالرحيل بعد نهاية الموسم الجاري.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب أنه يمتلك العديد من العروض للرحيل عن الفريق لكنه ينتظر تحديد مصيره رسميا، موضحًا أنه لا يمانع فى الانتقال لأحد الأندية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة على سبيل الإعارة.

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وكان إسلام جمال، قد خرج من حسابات الجهاز الفني، خاصة أنه لم يشارك في أي مباراة منذ أن تولى البرتغالي أوجوستو إيناسيو، مهمة تدريب الفريق منذ شهرين.

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التحرير

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