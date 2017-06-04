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ارتياح بين طلاب الثانوية بعد امتحان اللغة العربية

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مصراوي Masrawy

ارتياح بين طلاب الثانوية بعد امتحان اللغة العربية

02:36 م الأحد 04 يونيو 2017

ارتياح بين طلاب الثانوية بعد امتحان اللغة العربية

كتبت- ياسمين محمد:

أبدى طلاب الثانوية العامة سعادتهم بامتحان اللغة العربية الذي أدوه، اليوم الأحد، مشيرين إلى أنه كان سهلًا ولم يتضمن أية اسئلة صعبة أومعقدة.

وقال الطالب أحمد عز بلجنة المبتديان الثانوية بإدارة السيدة زينب التعليمية، إن الامتحان كان جيدًا جدًا، والمساحة المخصصة للإجابة عن كل الأسئلة مناسبة جدًا، لافتًا إلى أن هناك العديد من الأسئلة جاءت من النماذج التي اتاحتها الوزارة عبر موقعها

وأضاف الطالب محمد أسامة، أن الامتحان لم يكن به أي اسئلة خارج المنهج أو غير متوقعة، متمنيًا أن تكون الامتحانات المقبلة بنفس المستوى.

وأشادت الطالبة نورا عبد المنعم، بنظام "البوكليت" مشيرة إلى أنه سهل عليها الإجابة عن الأسئلة، كما أن سؤال التعبير أصبح أسهل كثيرًا من الأعوام السابقة.

من جانبه أكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية عامة، أنه لم يأت للوزارة أي شكوى من امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية.

وانطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، اليوم الأحد، ويستمر حتى 24 يونيو المقبل.

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