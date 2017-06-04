التعليم: 6 حالات غش بامتحانات الثانوية اليوم وضبط مسرب امتحان العربى

كتبت-ياسمين محمد:

أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، اليوم الأحد، امتحانهم في مادة اللغة العربية خلال الفترة الأولى وقد بلغ عددهم (592,474) طالب وطالبة أمام (1642) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

وتواصل الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام الامتحان قبل بدء الامتحان مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية واطمأن بنفسه على تواجد ممثلي وزارة الداخلية لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

كما أكد حجازي أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنه بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة، مؤكدًا ان هناك بروتوكولات تعاون تم إبرامها مع وزارتي الداخلية والدفاع لتأمين امتحانات الثانوية العامة.

وصارت أجواء الامتحان خلال اليوم الأول بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

كما تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد خمسة حالات غش بأجهزة الهاتف المحمول بلجان ساقية أبو شعرة الثانوية، والعاشر من رمضان الثانوية بنين بالسويس، ولجنتي الشهيد هشام شتا الإعدادية للبنات، والقرية السياحية الرسمية الأولى للغات بالجيزة، وأهناسيا الإعدادية للبنين ببني سويف، وتم تحرير محاضر إثبات حالة بعد ضبط الهاتف المحمول المستخدم في حالة الغش، كما تمكن الفريق من ضبط طالب بلجنة مدرسة الشهيد الرائد عمرو شكري الثانوية العسكرية بنين بالعريش تمكن من تصوير بعض أسئلة الامتحان وبثها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وأيضًا ضبط طالب بمدرسة ناصر الثانوية للبنين بالبحيرة أثناء قيامه بمحاولة الغش باستخدام ساعة تكنولوجية حديثة بها شريحة موبايل، وتم تحرير محضر إثبات حالة بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحالات سالفة الذكر.