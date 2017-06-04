خفراء يقيدون عاملًا ويصورونه بملابس نسائية في القليوبية

القليوبية - أسامه علاء الدين:

أقدم خفراء على تقييد عامل وتصويره بعد إجباره على ارتداء ملابس نسائية، لإخفائه طالبة هاربة من أهلها في مدينة العبور.

تلقى اللواء أنور سعيد، مدير أمن القليوبية، إخطارًا، بوجود أحد الأشخاص، محتجز بعقار تحت الإنشاء، بمنطقة الحي الثاني، دائرة قسم العبور، وبالانتقال عُثر على "أ.ك" 28 عامًا، عامل، مكبل الأيدي والأرجل، ومصاب بكدمات بالوجه، وأنحاء متفرقة من الجسم، كما تبين وجود "م.ح" 42 عامًا خفير خصوصي، و"أ.م" 23 عامًا خفير خصوصي، و"أ.ال.م" 30 عامًا خفير خصوصي.

بالفحص وسؤال المصاب، قرر أنه تعرف على فتاه بمنطقة الطوابق "فيصل - الجيزة"، تدعى "ه.س" 17 عامًا طالبة ومقيمة في عرب الصوالحة، دائرة مركز شبين القناطر، كان قد حرر محضر رقم 5595 داري مركز شبين القناطر لسنة 2017 بغيابها، فأودعها لدى سيدة من جيرانه، بمنطقة الطوابق، ومنذ يومين طلبت الفتاة العودة إلى أهلها، فقام بالاتصال التليفوني بهم، وحضروا إلى منطقة الطوابق، حيث تسلموها، ولكن الخفراء كبلوه وتعدوا عليه بالضرب وصوروه بملابس نسائية.

باستدعاء الفتاه وسؤالها، قررت أنها التقت بالمذكور، بمنطقة الطوابق، دون سابق معرفه أو تواصل، وتوجهت صحبته بإرادتها، وأقامت عند إحدى السيدات من جيرانه، ولم تتعرض لأي اعتداء، فكلفت إداره البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وضبط المتهم الهارب.

حُرر بالواقعة المحضر رقم 5772 جنح قسم العبور لسنه 2017، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.