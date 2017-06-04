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بالصور.. طلاب "الثانوي" بالقليوبية: امتحان العربي "بشرة خير"

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مصراوي Masrawy

بالصور.. طلاب "الثانوي" بالقليوبية: امتحان العربي "بشرة خير"

02:47 م الأحد 04 يونيو 2017

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القليوبية - أسامه علاء الدين:

عبر عدد من طلاب الثانوية العام بالقليوبية، اليوم الأحد، عن ارتياحهم لسهولة امتحان اللغة العربية، مشيرين إلى أنهم "لم ينمو لعلمهم ما تردد عن تسريب الامتحان على صفحات "فيس بوك".

وقال الطالب محمود سامي، إن امتحان اللغة العربية جاء في مستوى الطالب المتوسط، ولم يكن به أي صعوبة تذكر.

وأضافت أية سمير، أن الاكتحان ورد به بعض النقاط التي كانت تستدعي تفكيرًا عميقًا وتركيزًا كبيرًا، وأن تلك النقاط ستميز من ذاكر جيدًا، ومن أهمل في مذاكرته. ووصف شادي محمد مجيء أول امتحان بتلك السهولة، بأنه "بشرة خير لباقي الامتحانات".

من جانبه قال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إنه تم رفع درجة الطوارئ القصوى بجميع الإدارات التعليمية والتأكيد على توفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات وتأمين اللجان وتوفير جميع المتطلبات داخل اللجان، والتنسيق مع جميع الأجهزة والمديريات للخروج بالامتحانات بالشكل المرضى للطلاب وذويهم.

وأكد "عجلان" تجهيز 24 استراحة للملاحظين باللجان من المعلمين القادمين من خارج المحافظة على أكمل أوجه وتوفير جميع سبل الراحة للملاحظين المنتدبين للعمل باللجان، بجانب إعداد خطة كاملة لتأمين امتحانات الثانوية العامة بداية من وصول أوراق الأسئلة والإجابة ونقلها إلى اللجان الرئيسية والفرعية ثم إعادتها إلى المقر الرئيسي، وكذلك تأمين المراقبين ومقر التصحيح وأماكن إقامة والملاحظين المنتدبين.

كان 39 ألفا و731 طالبًا، قد أدوا امتحانات الثانوية العامة بمحافظة القليوبية في 81 لجنة امتحانات، في التاسعة صباحًا، في 12 إدارة تعليمية.

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