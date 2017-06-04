مدرس في الواحات.. بحث عن الثراء السريع فسقط بتهمة التنقيب عن الآثار
مدرس في الواحات.. بحث عن الثراء السريع فسقط بتهمة التنقيب عن الآثار
02:44 م الأحد 04 يونيو 2017
كتب - محمد شعبان:
أحبط ضباط شرطة السياحة والآثار بقيادة اللواء طه بيومي، اليوم الأحد، محاولة مدرس للتنقيب عن الآثار بمنزله بمركز الواحات البحرية.
وردت معلومات للعقيد وليد الشرقاوي، رئيس مباحث السياحة والآثار بالجيزة، أن مدرس يبغ من العمر 50 عاما، مقيم بقرية القطر، يقوم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله.
وعقب استصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت مأمورية برئاسة العقيد نادر حمدي، من ضبط المتهم والأدوات المستخدمة في الحفر.
وتبين قيام المتهم بعمل حفرة في الجبل بمنزل 1.5 متر، يؤدي إلى غرفة بارتفاع 3.5 متر، وأفادت لجنة من مفتشي الآثار، بأن الحفر بقصد التنقيب عن الآثار بالمخالفة لقانون حماية الآثار.
تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.
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