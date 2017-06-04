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ربة منزل وزوجة نجلها وراء سرقة 850 ألف جنيه من سيارة بالتجمع

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مصراوي Masrawy

ربة منزل وزوجة نجلها وراء سرقة 850 ألف جنيه من سيارة بالتجمع

02:43 م الأحد 04 يونيو 2017

ربة منزل وزوجة نجلها وراء سرقة 850 ألف جنيه من سيارة بالتجمع

كتب فتحي عمر وسامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، لغز سرقه مبلغ مالي من داخل سيارة بمنطقة التجمع الخامس، وأن سيدتين وراء ارتكاب الحادث.

تلقى ضباط قسم شرطة التجمع الخامس، بلاغًا من "محمد.ن" 40 سنة، مقيم بفيلا 104 هـ جنوب الأكاديمية ـ دائرة القسم، بأنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالي 850 ألف جنيه من البنك التجاري الدولي "CIB" الكائن بدائرة القسم، وعقب عودته لمسكنه ترك حقيبة وبداخلها المبلغ المالي داخل سيارته، وحال عودته اكتشف كسر الشراعة الخلفية للسيارة وسرقة حقيبة النقود، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم، من تحديد السيارة المُستخدمة في الحادث من قبل الجناة في ارتكاب الواقعة وتحمل أرقام ط ط 8171 ماركة كيا سول ملك "سحر.ا"، 53 ربة منزل، ومقيمة الهرم / جيزة، والمحكوم عليها في القضية رقم 4701 / 1194 لسنة 2014م دمياط مخدرات والمقضي فيها بالسجن المؤبد.

وبإجراء التحريات أمكن التوصل إلى أن سالفة الذكر وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع "نجوى.ع"، ربة منزل، زوجة نجل المتهمة الأولى"، وعقب تقنين الاجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أمكن ضبطهما حال استقلالهما السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وقالت التحقيقات بأنه بمواجهتهما بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات اعترفتا بارتكاب الواقعة، وأضافت الأولى بأنهما قاما بتتبع المجني عليه عقب قيامه بصرف المبلغ المالي والتوجه لمسكنه وانتظرا حتى صعد لمسكنه دون الحقيبة التي تحوي المبلغ المالي فقاما بكسر زجاج السيارة والاستيلاء على المبلغ المالي.

تم بإرشاد المتهمتان ضبط مبلغ مالي 614 ألف جنيه من متحصلات واقعة السرقة كما أرشدتا عن سيارتين (الأولى ماركة ميتسوبيشي لانسر ملك المتهمة الأولى تحمل أرقام د ب 4135، والثانية سيارة ماركة شيفروليه افيو ملك المتهمة الثانية تحمل أرقام ي ج 5895)، أجهزة كهربائية (3 شاشات جهاز كمبيوتر " لاب توب "، ميكروويف) اعترفن بشرائهم من متحصلات المبلغ المالي المستولى عليه.

وباستدعاء المجني عليه اتهمهن بالسرقة، وتحرر عن ذلك ملحقا للمحضر الأصلي وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

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